عروض وخصومات اكسترا علي الهواتف الذكية تخفيضات تصل إلي 42%

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عمر شويل - جدة عروض وخصومات اكسترا بالمملكة العربية السعودية، عروض وتخفيضات وخصومات هائلة من اكسترا بالمملكة العربية السعودية، على كافة الأجهزة الإلكترونية، ومنها الهواتف الذكية، من مختلف الشركات، مثل: لينوفو، موتورولا، وذلك فقط وحصرياً من هايبر اكسترا داخل المملكة العربية السعودية. عروض وخصومات اكسترا استمتع بأهم عروض هايبر اكسترا %31 خصم، علي لينوفو إيه 6 نوت، ذاكرة داخلية 32 جيجا، اللون أسود، سعر الجهاز(379)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %22 خصم، على لينوفو أي7، ذاكرة داخلية 64 جيجا، اللون أسود، سعر الجهاز(389)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %22 خصم، على لينوفو أي7، ذاكرة داخلية 64 جيجا، اللون أزرق، سعر الجهاز(389)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %9 خصم، على لينوفو إيه 7، ذاكرة داخلية 32 جيجا، اللون أسود، سعر الجهاز(349)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا الأسبوعية على الهواتف الذكية هاتف ذكي، موتورولا رايزر، 5 جي،ذاكرة داخلية 256 جيجا، اللون رمادي، سعر الجهاز(5999)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف ذكي، موتورولا جي بلس، 5 جي، ذاكرة داخلية 128 جيجا، اللون أزرق، سعر الجهاز(1399)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %30 خصم، على موتورولا ون فيوجين، ذاكرة داخلية 128 جيجا، اللون أزرق داكن، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %30 خصم، على موتورولا ون فيوجين، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون أخضر داكن، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %42 خصم، على موتورولا جي 9 بلاي، ذاكرة داخلية 128 جيجا، اللون أزرق، سعر الجهاز(579)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا علي الهواتف الذكية %26 خصم، على هاتف نوكيا، شاشة 2.4، 64 ذاكرة داخلية جيجابايت، اللون بنفسجي، سعر الجهاز(445)ريال سعودي، بدلاً من(599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %15 خصم، على هاتف نوكيا، شاشة 2.3، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، اللون رمادي، سعر الجهاز(375)ريال سعودي، بدلاً من(439)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات اكسترا علي الهواتف الذكية %26 خصم، على هاتف نوكيا، شاشة 2.4، 64 ذاكرة داخلية جيجابايت، اللون بنفسجي، سعر الجهاز(445)ريال سعودي، بدلاً من(599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %15 خصم، على هاتف نوكيا، شاشة 2.3، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، اللون رمادي، سعر الجهاز(375)ريال سعودي، بدلاً من(439)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. X إقرأ أيضاً: خصومات هايبر ماركت بنده وتنزيلات حصرية على شاشات التليفزيون 50% خصم

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