نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده على منتجات الجمال والعناية الشخصية خصومات بنده تصل إلى 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت، وسوبر ماركت، وأسواق بنده، داخل المملكة العربية السعودية، على منتجات متنوعة تقدمها شركة ريكسونا الرائدة في منتجات الجمال والعناية الشخصية، كما تتوافر أيضاً منتجات متعددة من شركة هيمالايا، المتميزة في مجال الكريم الخاص بالبشرة والشعر، وتشكيلة رائعة من الصبغات ذات الألوان الطبيعية الجميلة، والتي تمنح الشعر مظهر جذاب. عروض هايبر بنده عروض بنده على منتجات ريكسونا من أسواق بنده: مزيل رائحة العرق ريكسونا، سعة العبوة (40 جرام)، سعر العبوة(17.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مزيل رائحة العرق ريكسونا، سعة العبوة (50 مل)، سعر العبوة (16.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. أسواق بنده على صبغات الشعر صبغة كوليستون للشعر، سعة العبوة (60 مل)، سعر العبوة(14.95)ريال سعودي، بدلاً من(24)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

صبغة ملطفة لوريال، سعر العبوة(45.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

صبغة للشعر بلايت، سعر العبوة(15)ريال سعودي، بدلاً من(24)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات أسواق غسول الوجه هيمالايا، سعر العبوة(35)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

كريم للشعر هيمالايا، سعة العبوة (175 مل)، عرض واحد عبوة مع أخرى مجاناً، سعر العرض(9.50)ريال سعودي،السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

منظف هيمالايا، سعر العبوة(35)ريال سعودي،السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

غسول منعش للوجه هيمالايا، سعر العبوة(35)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

كريم همالايا، سعر العبوة(35)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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