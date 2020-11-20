عروض أسواق العثيم على الشاشات والأجهزة المنزلية خصومات العثيم تصل إلى 50% لا تفوتك

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عمر شويل - جدة احدث عروض العثيم على الشاشات التلفزيونية والأجهزة المنزلية من أسواق العثيم المستمرة معنا حتى يوم الثلاثاء الموافق 24 من ربيع الأول 1442 هـ، 10 من شهر نوفمبر الجاري، مع اقوي العروض الأسبوعية على الأدوات والأجهزة المنزلية والشاشات، والهواتف المحمولة، بأسعار تنافسية تناسب جميع الفئات، من أسواق العثيم، اغتنموا الفرصة قبل انتهاء العرض.

عروض اسواق العثيم

فترة العروض تستمر عروض اسواق العثيم من يوم الأربعاء ٤ من نوفمبر 2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري عروض العثيم على الشاشات والأجهزة المنزلية:

شاشة اور ال إى دي مقاس 43 بوصة فقط بسعر 549 ريال سعودي.

شاشة مايكروديجيت ال اي دي مقاس 55 بوصه فقط بسعر 1149 ريال سعودي.

شاشة جِيباس ال اي دي، سمارت، مقاس 43 بوصة فقط بسعر 799 ريال سعودى.

شاشة اور 58 بوصة ال اي دي، فقط بسعر 1199 ريال سعودي.

شاشة اور ال اي دي سمارت، 4 k، مقاس 65 بوصة، فقط بسعر 1589 ريال سعودي.

محضر طعام كينوود # 190 بي اف فقط بسعر 139 ريال سعودي.

فرن كهربائي امّجوي 45 لتر فقط بسعر 199 ريال سعودي.

مِقلاة السيف الصحية برو 9 لتر، 1800 وات ، فقط بسعر 399 ريال سعودي.

قدر ضغط هومر كهربائي 10 لتر، فقط بسعر 189 ريال سعودي.

سخان ساندوتش كينوود بِشواية فقط بسعر 99 ريال سعودي.

ميكرويف جيباس 20 لتر، فقط بسعر 199 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم على الجوال