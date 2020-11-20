نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الإلكترونيات اكسايت السعودية وتخفيضات البلاك فرايدي على الشاشات 2020 حتى 24 نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض الإلكترونيات اكسايت السعودية نعرضها لكم بالتفصيل، لتتمتعوا بإقتناء أفضل الأجهزة الإلكترونية من لابتوب، ايباد، وأيضًا شاشات التلفزيون، وكل ذلك وأكثر في عروض اكسايت خلال خصومات الجمعة البيضاء، بدءًا من يوم 19 نوفمبر 2020 حتى يوم 24.

عروض الإلكترونيات اكسايت السعودية

يُمكنكم الآن الحصول على شاشات التلفزيون، أجهزة اللابتوب، التابلت، الايباد، بالإضافة إلى أفضل أنواع السماعات بأسعار رائعة، طوال فترة خصومات البلاك فرايدي 2020، فقط في عروض الإلكترونيات اكسايت السعودية، وفي النقاط القادمة تعرفوا معنا على أقوى العروض.

ايباد 7 من ابل، شاشة 10.2 بوصة، ذاكرة 128 جيجا، فقط بسعر 2049 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي.

ايباد برو من ابل، شاشة 11 بوصة، ذاكرة 128 جيجا، فقط بسعر 3859 ريال سعودي بدلًا من 4299 ريال سعودي.

تابلت لينوفو، شاشة 10.1 بوصة، ذاكرة 32 جيجا، رامات 2 جيجا، بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 719 ريال سعودي.

لابتوب MSi، شاشة 14 بوصة، ذاكرة 512 جيجا، رامات 16 جيجا، بسعر 4299 ريال سعودي بدلًا من 4499 ريال سعودي.

عروض الشاشات في اكسايت السعودية

إليكم أقوى تخفيضات الشاشات في اكسايت السعودية، مع العلم أن معظم هذه الشاشات تتوافر معها خدمة توصيل وتركيب مجانًا.

شاشة تلفزيون سوني سمارت ليد 55 بوصة، متوافرة بسعر 2299 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي في اكسايت السعودية.

شاشة تلفزيون LG سمارت ليد 55 بوصة، وخصم 50% على سعرها الأصلي وهو 4599 ريال سعودي، وأصبحت بسعر 2299 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون LG سمارت ليد 65 بوصة، متوافرة بخصومات كبيرة، فقط بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 3832 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ونسا سمارت ليد 65 بوصة، فقط بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال سعودي، أي بخصم 52% على سعرها.

شاشة تلفزيون ونسا سمارت ليد 55 بوصة، بسعر لا يقاوم فقط 1099 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون سكاي ورث سمارت ليد 55 بوصة، فقط بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1969 ريال سعودي.

تخفيضات على الإلكترونيات والسماعات في اكسايت

سماعة رأس لاسلكية من سوني، مزودة بخاصية عازلة للضوضاء، فقط بسعر 1279 ريال سعودي بدلًا من 1599 ريال سعودي.

سماعات اير بودز الجيل الثاني من ابل، بسعر رائع فقط 579 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال سعودي.

عرض مضخم للصوت وأيضًا مكبر الصوت من فيليبس بسعر 409 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

وأخيرًا يُسعدنا دومًا تقديم أفضل عروض الإلكترونيات، عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء 2020ـ، وترقبوا المزيد من العروض وخصومات حتى 50% على أسعار المنتجات.