نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض الجمعة البيضاء من هايبر نستو الرياض طوال الثلاث أيام القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز شركة نستو بأنها من أكبر الشركات العالمية في الشرق الأوسط والتي تختص بالبيع بالتجزئة، ويوجد لها عدة أفرع فى جميع أنحاء العالم كله، ولكن يعتبر فرعها الموجود في المملكة العربية السعودية وبصفة خاصة في مدينة الرياض من أفضل فروعها، فقد تم افتتاحه منذ سنوات قليلة في عام 2012 ومن وقتها وهو ينافس بقوة، عن طريق تقديم أفضل الخيارات والعروض لحميع المتسوقين وبصفة خاصة على المنتحات الغذائية، وسوف نقدم لكم عروض هايبر نستو الرياض والخرج على صفقات طازجة من اليوم وحتى ثلاث أيام فقط.

عروض نستو الرياض علي اللحوم الطازجة والأسماك

اللحوم والأسماك من أكثر الأشياء التي يفضل شراءها طازجة وغير مجمدة، للإستفادة بقيمتها الغذائية وعروض هايبر نستو الرياض كالآتي:

كيلو لحم بقري محلى كفتة بسعر: 27.95 ريال سعودي.

كيلو لحم باكستاني بسعر: 39.50 ريال سعودي.

كيلو لحم بقري هندي مخلي من العظم بسعر: 24.75 ريال سعودي.

كيلو لحم باكستاني بعظمه بسعر: 24.95 ريال سعودي.

كيلو سمك سردين كبير بسعر 4.95 ريال سعودي.

كيلو سمك سلمون كامل بسعر: 39.95 ريال سعودي.

كيلو سمك بومفورت أسود طازج بسعر: 29.95 ريال سعودي.

كيلو لحم باكستاني كتف بسعر: 49.95 ريال سعودي.

كيلو لحم اثيوبي طازج بسعر: 36.95 ريال سعودي.

كيلو لحم محلي بعظم بسعر: 21.95 ريال سعودي.

كيلو كبدة طازجة بسعر: 19.95 ريال سعودي.

كيلو ريبان صغير بسعر: 13.95 ريال سعودي.

عروض هايبر نستو الرياض على المنتجات الغذائية

كيلو حبل تين جاف بسعر: 23.95 ريال سعودي.

كيلو كمون بسعر: 13.95ريال سعودي.

كيلو قهوة تركية بسعر: 22.95 ريال سعودي.

كيلو حلاوة طحينية إنتاج حلاوى بسعر: 19.95 ريال سعودي.

كيلو زيتون أردني أخضر مجروش بسعر: 19.95 ريال سعودي.

كيلو دجاج حار مجفف بدون عظم بسعر: 12.50 ريال سعودي.

كيلو لوز محمص بالليمون بسعر: 33.95 ريال سعودي.

اسعار الفواكه: