عروض أسواق العثيم تخفيضات وخصومات غير مسبوقة تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم بالسعودية، تعد أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق التي تقدم عروض، لأنها من الشركات الرائدة في مجال المبيعات وتقوم بتنزيل عروض سنوية، وشهرية، وأسبوعية ومن هذه العروض أجهزة إلكترونية، وأجهزة كهربائية، وجوالات وأدوات منزلية، وكل ما يحتاجه المنزل. عروض أسواق العثيم اقوى عروض أسواق العثيم جوال سامسونج آي 21 أس، 64 جيجا بسعر 719 ريال سعودي. جوال هواوي واي 8 اس، 64 جيجابايت بسعر 775 ريال سعودي. جوال هواوي نوفا 7 أي، 128 جيجا بسعر 995 ريال سعودي. جوال نوكيا 105 شريحتين بسعر 69 ريال سعودي. جوال سامسونج آي 1 كور، 16 جيجا بسعر 289 ريال سعودي. جوال سامسونج آي 71، 128 جيجا بسعر 1295 ريال سعودي. تخفيضات أسواق العثيم الشهرية شاشة اورال اي دي، 40 بوصة بسعر 529 ريال سعودي. شاشة اورال اي دي، سمارت 65 بوصة بسعر 1599 ريال سعودي. شاشة نيكاي ال اي دي، 36 بوصة بسعر 399 ريال سعودي. شاشة ميكرو ديجيت ال اي دي، 55 بوصة بسعر 1199 ريال سعودي. شاشة جيباس سمارت 42 بوصة بسعر 829 ريال سعودي. خصومات أسواق العثيم الأسبوعية شاشة توشيبا ال اي دي، 43 بوصة بسعر 799 ريال سعودي. سماعة ميكرو ديجيت بلوتوث بسعر 99 ريال سعودي. رسيفر فيفاكس ديجتال بسعر 69 ريال سعودي. شاحن جوال اوي 60000 ملي بسعر 89 ريال سعودي. سماعة بلوتوث باتا زون بسعر 28 ريال سعودي. تنزيلات أسواق العثيم الأسبوعية تلِيفزيون، أَرو، ألْ أيِ دي، شاشة 40، سعر الجهاز(499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تلِيفزيون، أل تي سي، سمارت، شاشة 50 بوصة، ألْ إي دي، فول إتش دي، سعر الجهاز(1099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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