عروض هايبر بنده لا تفوتها تخفيضات وخصومات تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده، يعتبر هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية، وهو الذي يقدم أقوى وأضخم العروض التي ينتظرها الجميع بالسعودية حيث تكون هذه العروض، هي أغذية، وأطعمة، وفاكهة طازجة، ويقدم أيضًا هايبر بنده عروض على كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. عروض هايبر بندة الجمعة البيضاء اهم عروض هايبر بندة مكواة بخار فيليبس، 2400 واط بسعر 139 ريال سعودي. مكواة تيفال، بسعر 59 ريال سعودي. مكواة كولين، بسعر 49 ريال سعودي. مكنسة كهربائية كولين، 1600 واط، بسعر 179 ريال سعودي. مكواة بخار عامودية تيفال، بسعر 349 ريال سعودي. تخفيضات هايبر بندة الشهرية موزع مياه حار و بارد جيباس بسعر 279 ريال سعودي. غسالة بتعبئة أمامية، وايت وستنجهاوس، 7 كيلو جرام بسعر 1099 ريال سعودي. غسالة بتعبئة علوية جيباس وزن 7 كيلو جرام بسعر 359 ريال سعودي. مايكروويف وايت وستنجهاوس، 20 لتر بسعر 199 ريال سعودي. خصومات هايبر بندة الأسبوعية مكنسة كهربائية اريني، 1600 واط بسعر 119 ريال سعودي. خلاط كليك أون 4×1 500 واط بسعر 99 ريال سعودي. خلاط جيباس، بسعر 65 ريال سعودي. عصارة أي تي سي، 400 واط بسعر 149 ريال سعودي. تنزيلات هايبر بندة خلاط فيليبس بسعر 99 ريال سعودي. قطاعة مولينكس بسعر 139 ريال سعودي. قطاعة جيباس بسعر 59 ريال سعودي. قلاية بدون زيت فيليبس، 1 لتر بسعر 399 ريال سعودي. صانعة ساندويتشات جيباس، بسعر 49 ريال سعودي. عروض هايبر ماركت بندة غلاية كهربائية فيليبس بسعر 95 ريال سعودي. تلفزيون سكاي ورث، 65 بوصة بسعر 2199 ريال سعودي. تلفزيون توشيبا، 43 بوصة بسعر 799 ريال سعودي. تلفزيون سكاي وورث، 32 بوصة بسعر 399 ريال سعودي. تلفزيون سكاي ورث، 55 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي. شاشة تي سي ال، 70 بوصة بسعر 2799 ريال سعودي.

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