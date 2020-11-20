عروض اكسترا الجمعة البيضاء أقوي عروض السعودية تصل ل 60% لمدة 3 أيام فقط

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تخفيضات اكسترا هاتف ذكي أوبو أي 53، ذاكرة داخلية 128 جيجا، اللون أسْود، سعر الجهاز(849)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 41 ريال سعودي لمدة 36 شهراً.

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