نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكستر على الجوالات تصل ل 60% عروض الجمعة البيضاء ألحق الخصم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكستر على الجوالات عروض اكسترا على الجوالات الموجودة في المملكة العربية السعودية، التي تعمل على عمل أقوى التخفيضات والخصُومات على الهواتف المحمولة وأكسسوارات الهواتف بجميع الأنواع و الموديلات والأنواع والأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة أقوي عروض السعودية Extra.com. عروض اكستر على الجوالات تخفيضات اكسترا اليوم على جهاز هواوي واي 9 برايم سعة 128 جيجا فقط 649 بدلاً من 1059 ريال سعودي.

عروض اكستر سعر جهاز تكنو بوب 4 برو لون أزرق فقط 249 بدلاً من 349 ريال سعودي.

عروض اكستر الأسبوعية سعر جهاز تكنو بوب 4 برو سعة 16 جيجا فقط 249 بدلاً من 349 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا سعر جهاز سامسونج جالاكسي إي 71 سعة 128 جيجا فقط 1299 بدلاً من 1749 ريال سعودي.

سعر جهاز موتورولا جي 9 بلاي سعة 128 جيجا لون ازرق فقط 579 بدلاً من 999 ريال. خصومات اكستر على الهواتف المحمولة تخفيضات اكسترا على هاتف سامسونج جالاكسي آم 31 فقط 775 بدلاً من 985 ريال سعودي.

عروض اكستر سعر هاتف آبل آيفون 11 برو سعة 256 جيجا فقط 4399 بدلاً من 5479 ريال سعودي.

عروض اكستر الأسبوعية سعر هاتف سامسونج جالاكسي أم 31 سعة 128 جيجا لون اسود فقط 775 ريال سعودي.

سعر هاتف تكنو سبارك 4 كي سي 2 جي سعة 66 جيجا لون ازرق فقط 369 بدلاً من 659 ريال سعودي.

سعر هاتف تكنو سبارك 4 كي سي 2 جي سعة 66 جيجا فقط 369 بدلاً من 659 ريال سعودي. عروض اكستر على الشاشات خصومات اكسترا الأسبوعية على شاشة CRYSTAL UHD فقط بسعر 5.999 ريال سعودي.

شاشة SMART فقط بسعر 2.999 ريال سعودي.

شاشة سمارت تي في فقط بسعر 2.099 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اكستر على الجوالات تصل ل 60% عروض الجمعة البيضاء ألحق الخصم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.