عروض أسواق الدانوب علي كل ما يحتاجه المنزل خصومات تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض أسواق الدانوب أفضل وأقوى العروض من أسواق الدانوب علي الأطعمة والأجبان واللحوم، وجميع احتياجات المنزل من أجهزة كهربائية وأدوات المطبخ، فهي تعد من أكبر الأسواق التجارية بالمملكة ولها العديد من الفروع، في مناطق داخلية وخارجية مختلفة. عروض أسواق الدانوب خلاط 4 × 1 جيباس بسعر 109 ريال سعودي. محضر طعام مولينكس بسعر 199 ريال سعودي. مطحنة البن مولينكس بسعر 139 ريال سعودي. مكواة بالبخار تيفال بسعر 139 ريال سعودي. صانعة القهوة بي آند دي 0.3 لتر بسعر 39 ريال سعودي. تخفيضات أسواق الدانوب الشهرية اهم تخفيضات أسواق الدانوب طاهية سيراميك بي آند دي، 3.5 لتر بسعر 99 ريال سعودي. مكنسة كهربائية تيفال بسعر 299 ريال سعودي. شواية الترا كومباكت تيفال بسعر 249 ريال سعودي. غلاية ماء كهربائية تيفال 1.7 لتر بسعر 85 ريال سعودي. تنزيلات أسواق الدانوب على المنتجات البحرية. سمك موسى وزن كيلو بسعر 26.95 ريال سعودي. جمبري بحري وزن كيلو بسعر 49.95 ريال سعودي. سلطان إبراهيم وزن كيلو بسعر 27.95 ريال سعودي. بوري طازج وزن كيلو بسعر 23.95 ريال سعودي. خصومات أسواق الدانوب سمك قاروص وزن كيلو بسعر 26.95 ريال سعودي. كابوريا طازة وزن كيلو بسعر 17.95 ريال سعودي. سردين وزن كيلو بسعر 5.95 ريال سعودي. شعور وسط وزن كيلو بسعر 26.95 ريال سعودي. جمبري مطبوخ وسط وزن كيلو بسعر 34.95 ريال سعودي. خصومات أسواق الدانوب على الأدوات المنزلية بي اند دي مقلاة 44 ريال. السيف قدر ضغط سعة 9 لتر ب180 ريال. السيف قدر ضغط سعة 7 لتر ب150 ريال. بي اند دي قدر ضغط ب100 ريال. بي اند دي طقم قهوة عدد 12 قطعة ب50 ريال.

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