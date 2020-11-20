عروض أسواق المزرعة خصومات رائعة وعروض ليس لها مثيل تصل لـ 50%

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عمر شويل - جدة عروض أسواق المزرعة من أفضل وأحدث العروض التي تقدمها من أدوات المطبخ، والأجهزة الكهربائية والهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر، والأغذية الطازجة، ومن خلال جودة منتجات أسواق المزرعة استطاع استقطاب العملاء من جميع أنحاء المملكة لمتابعة عروضها، فدعونا نتعرف عليها. عروض أسواق المزرعة اهم عروض أسواق المزرعة سبونج كيك رخامي وزن 400 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي. ميستر بلانك كيك مع قطع الشوكولاتة وزن 400 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي. الوادي الأخضر سبانخ مجمدة وزن 400 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي. الوادي الأخضر بروكلي مجمد وزن 400 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي. الوادي الأخضر بازلاء مع الجزر مجمدة وزن 400 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي. تخفيضات أسواق المزرعة فارم فود بازلاء وزن 400 جرام بسعر 3.95 ريال سعودي. فارم فود خضار مشكل وزن 400 جرام بسعر 2.95 ريال سعودي. فارم فود بامية زيرو وزن 400 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي. براونيز وزن 300 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي. خصومات أسواق المزرعة ريس اب كيك الأرز، 120 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي. ريس اب شيبس الأرز 60 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي. أيرث بوند توت مشكل عضوي 10 أونصة بسعر 19.95 ريال سعودي. أيرث بوند فراولة عضوية 10 أونصة بسعر 19.95 ريال سعودي. تنزيلات اسواق المزرعة أيرث بوند قرع عضوي 10 أونصة بسعر 13.95 ريال سعودي. الباشا بابونج 130 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي. الباشا مريمية 80 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي. الباشا زعتر بلدي 500 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي. الباشا زعتر الضفة 500 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي. عروض أسواق المزرعة علي الأجبان واللحوم أستر جبن نابلسي وزن كيلو بسعر 29.95 ريال سعودي. فالبريسو جبن فيتا غنم/ وزن كيلو بسعر 43.95 ريال سعودي. جبن غراير سويسرية وزن كيلو بسعر 98.95 ريال سعودي. حلواني مورتديلا بقري وزن كيلو منوع بسعر 29.95 ريال سعودي. جبن دوبل كريم مصري، جبنة فيتا وزن كيلو بسعر 13.95 ريال سعودي. خصومات أسواق المزرعة الأسبوعية بدر لبنة كاملة الدسم / قليلة الدسم وزن كيلو بسعر 15.95 ريال سعودي. زيتون اخضر أردني حبة كبيرة وزن كيلو بسعر 14.95 ريال سعودي. زيتون كلماتا حبة كبيرة وزن كيلو بسعر 14.95 ريال سعودي. شاورما دجاج وزن كيلو بسعر 24.95 ريال سعودي. كتف غنم وزن كيلو بسعر 51.95 ريال سعودي. تخفيضات أسواق المزرعة الشهرية برجر لحم العجل الطازج وزن كيلو بسعر 43.95 ريال سعودي. سكالوب دجاج وزن كيلو بسعر 24.95 ريال سعودي. لحم عجل بدون عظم وزن كيلو بسعر 53.95 ريال سعودي. سجق بقري وزن كيلو بسعر 34.95 ريال سعودي.

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