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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي تخفيضات الجمعة البيضاء على الجوالات بالسعودية عروض التوفير في المقال التالي
عمر شويل - جدة أقوي تخفيضات الجمعة البيضاء على الجوالات بالسعودية عروض التوفير نقدمها على موقع ثقفني، ونبدأها من الدانوب عرض على جوال سامسونج أي 31 ب 899 ريال، بدلا من 985 ريال، سامسونج نوت 20 ب 3.399 ريال، بدلا من 4.199 ريال، سامسونج أي 11 ب 515 ريال، بدلا من 575 ريال، سامسونج اي 21 اس ب 749 ريال، بدلا من 820 ريال، عرض التوفير الكبير من نستو اليوم على جوال ابل ايفون SE نسخة 128 جيجا بايت ب 1.799 ريال، بدلا من 2.149 ريال، هاتف فيفو واي 30 ب 799 ريال، بدلا من 899 ريال، سامسونج اى 51 ب 969 ريال، بدلا من 1.099 ريال، سامسونج اى 21 اس ب 739 ريال، بدلا من 819 ريال، ابل ايفون 12 برو ماكس ب 5.699 ريال، بدلا من 5.699 ريال.
أقوي تخفيضات الجمعة البيضاء على الجوالات بالسعودية عروض التوفير
جوال اوبو اي 53 ب 849 ريال، اوبو اي 93 ب 1.199 ريال، هواوي نوفا 7 اي ب 1.049 ريال، بدلا من 1.149 ريال، كابل لايتينج من ادموس ب 20 ريال، بدلا من 35 ريال، كابل بيانات ب 10 ريال، بدلا من 19 ريال، بي زد أكس بنك طاقة 10.400 ملي أمبير ب 20 ريال، بدلا 28 ريال.
تخفيضات الجوالات من مني هايبر السعودية
عروض نهاية الأسبوع من مني هايبر السعودية على جوال Redmi note 10 lite ب 1.399 ريال، بدلا من 1.650 ريال، جوال هواوي Y9 ب 1.070 ريال، بدلا من 1.520 ريال، هونر 9A ب 539 ريال، بدلا من 599 ريال، سامسونج جلاكسي تاب A ب 699 ريال، بدلا من 790 ريال، اوبو Reno4 ب 1.570 ريال، جوال iphone 12 ب 4.080 ريال، بدلا من 4.299 ريال.
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