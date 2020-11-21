عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60 % على الأجهزة الكهربائية ألحق بسرعة panda.com

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية نقدم لكم أجدد العروض من هايبر بنده السعودية على أجهزة وأدوات المطبخ وغيرها من المنتجات الرائعة بأسعار تنافسية وتخفيضات نهاية العام، وعروض لمدة أربعة أيام فقط، من يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، الموافق 25 من ربيع الأول 1442هـ أقوي عروض السعودية. عروض بنده الأسبوعية فترة عروض أجهزة وأدوات المطبخ من هايبر بنده تخفيضات بنده مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأجهزة والأدوات المنزلية في عروض من يوم الأربعاء 25 من ربيع الأول 1442 هـ، الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري، على أن تنتهى هذه العروض يوم السبت الموافق 28 من ربيع الأول 1442 هـ، يوم 14 من شهر نوفمبر2020. عروض أجهزة وأدوات المطبخ من هايبر بنده عروض بنده قلاية تيفال بدون زيت بنصف الثمن، فقط بسعر 329 ريال سعودي. خصومات بنده طقم قدور ستانليس ستيل مستر كوك عدد 14 قطعة بسعر 499 ريال سعودي فقط. تنزيلات بنده عصارة جيباس 4*1 فقط بسعر 119 ريال سعودي. مقالة مع غطاء رويال فود مقاس 28 سم فقط بسعر 45 ريال سعودي. خلاط مع مطحنتين ارايتي، بنصف الثمن، فقط بسعر 82.5 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم عروض بنده اليوم طقم كاسات باسباتشي 6 قطع 1+1 بسعر 7 ريالات سعودية فقط. خصومات بنده قطاعة كولين 300 وات، بسعر 39.5 ريال سعودي فقط. تنزيلات بنده ابريق باسباتشي 1+1 بسعر 18 ريال سعودي فقط. طقم أواني طبخ الومنيوم شيف ارت رويال فود عدد 7 قطع بسعر 209 ريال سعودي فقط. تخفيضات بنده السعودية عروض بنده اليوم ترمس ستانليس ستيل شاها سعة 2 لتر بسعر 89 ريال سعودي فقط. فرامة لحم جيباس 800 وات، بسعر 94.5 ريال سعودي، نصف الثمن. مكواة بخار كولين 2000 وان بسعر 34.5 ريال سعودي فقط. X إقرأ أيضاً: عروض العثيم على الخضراوات والفاكهة ومستلزمات المطبخ تصل ل 70% othaimmarkets.com

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