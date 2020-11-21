نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده وهايبر بنده في الجمعة البيضاء في السعودية 2020 خصومات تصل إلي 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده في الجمعة البيضاء في السعودية ، عرض خاص بنده يقدم لكم هايبر بنده وبنده ماركت، وهذه العروض تحتوي على الكثير من المنتجات والسلع الغذائية، نقدمها لكم بأرخص الأسعار والتي تستمر لمدة 4 أيام،حيث العروض يوم السبت وتنتهي العروض يوم الأربعاء الموافق 11 من نوفمبر.

عروض بنده وهايبر بنده في الجمعة البيضاء في السعودية

تم عمل أفضل العروض على أشهى الحلويات المختلفة بأنواعها وعلى السلع والمنتجات الغذائية ومنها:

سكر الأسرة 10 كيلو ناعم أو خشن بـ 22.95 ريال سعودي.

زجاجات مياه من تانيا 600 مللي 6 عبوات فقط بسعر 9.95 بدلاً من 16.50 ريال سعودي.

كيلو من مبشور الجبنة الموتزاريلا من برايد فقط بسعر 25.50 بدلاً من 37.50 ريال سعودي.

فوط يوميه من كوتكس 2 باكيت 20 فوطة فقط بسعر 20.25 بدلاً من 40.50 ريال سعودي.

فوط صحية أولويز ماكسي كبيرة عدد 72 فوطه فقط بسعر 21.90 بدلاً من 34.50 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده هذا الأسبوع



هناك العديد من العروض والخصومات في الجمعة البيضاء في السعودية في هذا الأسبوع ابتداءً من يوم الجمعة 22 نوفمبر ومنها:

زيت نور دوار الشمس 2 عبوة سعة 1.5 لتر فقط بسعر 26.95 بدلاً من 40.50 ريال سعودي.

سكر الأسرة ناعم حجم 2 كيلو فقط بسعر 10.95 بدلاً من 19.90 ريال سعودي.

حليب الصافي 12 لتر فقط بسعر 35.95 بدلاً من 53.90 ريال سعودي.

صدور دجاج ساديا طرية حجم كيلو فقط بسعر 39.95 بدلاً من 61.90 ريال سعودي.

أرز بسمتي الشعلان حجم 10 كيلو فقط بسعر 58.95 بدلاً من 79.90 ريال سعودي.

مكرونة ايطاليانو 400 جرام عدد 4 أكياس فقط بسعر 9.95 بدلاً من 18.90 ريال سعودي.

طحين فاخر البيكر حجم 1 كيلو فقط بسعر 9.90 بدلاً من 18.80 ريال سعودي.

لحم تونة خفيف مفتتة 160 جم فقط بسعر 9.80 بدلاً من 15.80 ريال سعودي.

زيت عباد الشمس شروق أو صني حجم 1.5 لتر فقط بسعر 9.95 ريال سعودي.

حليب مكثف محلى المراعي 39 جرام فقط بسعر 5.95 بدلاً من 8.50 ريال سعودي.