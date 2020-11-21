نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو فروع مطعم كبريتو في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم كبريتو، يعد مطعم كبريتو من المطاعم الشهيرة التي تم إنشاؤها في عام 1424 هجرية في المملكة العربية السعودية، ويعد مطعم كبريتو من المطاعم الشهيرة والمتميزة في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في منطقة ومدينة الرياض، وهذا المطعم له الكثير من الفروع الأخرى، وأيضًا للمطعم رقم خاص بالتواصل ولكل فرع رقم خاص به يمكن من خلاله أن يتم التواصل مع العملاء من جميع أنحاء المدن، ويتميز هذا المطعم بجودة وفخامة الطعام.

كيفية التواصل مع مطعم كبريتو

يمكن التواصل مع مطعم كبريتو للحجز والاستعلام عن منيو المطعم وذلك من خلال رقم معين وهو 0550487070.

مطعم كبريتو يتميز بأن له موقع على الانستقرام يمكن من خلاله أيضًا التواصل.

يمكن التواصل مع مطعم كبريتو عن طريق الموقع الخاص بهم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو معروف بإسم cabrito restaurant.

مطعم كبريتو يتميز بأن له قناة عبر اليوتيوب بإسم cabrito restaurant، ومن خلالها أيضًا يمكن أن يتم التواصل مع المطعم.

فروع مطعم كبريتو

يوجد لمطعم كبريتو العديد من الفروع التي تنتشر في جميع أرجاء مدينة الرياض ويبلغ عدد فروع المطعم خمسة أفرع ومنها كالتالي:

فرع اشبيليا

يوجد هذا الفرع في طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، رقم هاتف هذا الفرع هو 2784919، ويمكن التواصل مع هذا الفرع للاستعلام عن المنيو والحجز والاستفسار من خلال الرقم 0508487070، ومواعيد عمل هذا الفرع تكون من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثانية عشر ليلًا.

فرع الروضة

يوجد هذا الفرع في شارع خالد بن الوليد وبالقرب من مول الرياض، يمكن التواصل مع هذا الفرع للمطعم من خلال الرقم 2357070، ومن خلال رقم الجوال 05066487070، وأوقات عمل هذا الفرع للمطعم من الساعة الثانية عشر صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ليلًا.

فرع البديعة

يوجد هذا الفرع في طريق المدينة المنورة، العريجاء ورقم هاتف هذا الفرع للتواصل للاستعلام عن المنيو من خلال رقم الجوال 0556487070، وأوقات عمل هذا الفرع يكون من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الثانية عشر ليلًا.