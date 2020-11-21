عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 55% لمدة 3 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية نت أكبر الهايبر ماركت الموجودة في المملكة العربية السعودية ويقوم بعمل أقوى العروض على السلع الغذائية والتخفيضات على المفارش وأدوات المائدة وهذا ما يبحث عنه العملاء دائما ويفضلون العثيم ماركت لما يقوم به من تخفيضات وتنزيلات مميزة وعروض ترويجية مميزة أقوي عروض السعودية.

عروض العثيم الأسبوعية

العثيم هايبر والعروض على السلع الغذائية، العثيم هايبر قام بعمل الكثير من التخفيضات على الكثير من السلع الغذائية ومنها:

تخفيضات العثيم على لحم بلدي مفروم حجم كيلو مبرد بسعر 22.5 ريال سعودي.

خصومات العثيم جبنه المراعي كريمي 2 علبة حجم 500 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي.

كيلو أرز الوليمة بسمتي بسعر 64.95 ريال سعودي.

10 كيلو أبو فهد سكر ناعم بسعر 23.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الجمعة البيضاء

عروض العثيم مرتديلا بقري بسعر 22.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم جبن رومي بسعر 27.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم جبن إسطنبولي فقط بسعر 9.95 ريال سعودي.

لحم خروف بالعظم بربري بسعر 28.95 ريال سعودي.

تونه جرين فارمز مفتتة 170 جرام 3 قطع بسعر 11.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم الأسبوعية

خصومات ماركت العثيم على مفارش سفرة عدد 6 قطع مقاس 90×80 سم، فقط 16.95ريال سعودي.

سعر مفارش العائلة عبوة 100 قطعة، فقط 19.95 بدلاً من 26.25 ريال سعودي.

سعر روا مفارش سفرة فيكتور مقاس 110 سم، عبوة 60 قطعة فقط 20.95 ريال سعودي

سعر رول مفارش سفرة عبوة 25 قطعة فقط 9.15ريال سعودي.

سعر مفارش سفرة كلوب ملونة فقط 13 ريال سعودي،

سعر رول مفارش سفرة عبوة 50 قطعة فقط 16.25ريال سعودي.

تخفيضات العثيم على أدوات المائدة