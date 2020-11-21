نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير على الشاشات والجوال تصل ل 30% عروض الجمعة البيضاء ألحق الخصومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير على الشاشات قامت مكتبة جرير بتقديم عدد من العروض وتقوم بتوفير أفضل العروض على الشاشات، الهواتف، الأجهزة المنزلية، الكهربائية، الكمبيوتر المحمول، الكثير من العملاء ينتظرون هذه العروض ويقومون بمتابعتها من خلال الموقع الرسمي لجرير أقوي عروض السعودية jarir.com . عروض جرير على الشاشات تخفيضات مكتبة جرير على شاشة هاير،58 بوصة K6600UGA دقة 4K الترا اتش دى فقط 1499 ريال سعودي.

خصومات جرير بلغ سعر شاشة سكاي وورث 55 بوصة، 55SUC9300، دقة 4K الترا، فقط 1649 ريال سعودي.

تنزيلات جرير بلغ سعر شاشة سكاي وورث 50 بوصة، 50SUC9300 دقة 4K الترا فقط 1399 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر شاشة سامسونج 75 بوصة، TU 7000 دقة 4K الترا اتش فقط ج 4999 ريال سعودي.

بلغ سعر شاشة سامسونج، 82 بوصة، TU 8000 دقة 4K الترا اتش فقط 6999 ريال سعودي.

بلغ سعر شاشة هاير، 64 بوصة K6600UGA دقة 4K الترا اتش دى، فقط 2149 ريال سعودي.

بلغ سعر شاشة هاير 50 بوصة K6600UGA دقة 4K الترا اتش دي فقط 1299 ريال سعودي.

بلغ سعر شاشة سكاي وورث، 65 بوصة 65SUC9306 دقة 4K الترا فقط 2599 ريال سعودي. تنزيلات مكتبة جرير على الهواتف وملحقاتها تخفيضات مكتبة جرير على هاتف ريل مي سعة 128 جيجابايت ، الجيل الرابع 4G باللون الأخضر أورورا، فقط 899 ريال سعودي.

عروض جرير اليومية بلغ سعر هاتف أبل أيفون 12 بسعة 64 جيجابايت، الجيل الخامس 5G، باللون الأحمر فقط 3799 ريال سعودي.

تخفيضات جرير بلغ سعر اوتربوكس، Symmetry +Alpha Glass. Clear Case فقط 165 ريال سعودي.

تنزيلات جرير بلغ سعر ملحقات الأيفون 12 برو اوتربوكس، Symmetry Alpha Glass+Clear Case، فقط 239 ريال سعودي.

بلغ سعر سماعة اس بي اس، رأس لاسلكي، ميكروفون مدمج، باللون الأسود فقط 79 ريال سعودي.

4 جير ملحقات أيفون for iPhone 12 mini فقط 249 ريال سعودي.

بلغ سعر بريميوم بروتكشن، Crystal فقط 199 ريال سعودي. X إقرأ أيضاً: عروض بنده اليوم ولمدة 3 أيام خصم يصل ل 40% وهدايا مجانية عروض الجمعة البيضاء

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض جرير على الشاشات والجوال تصل ل 30% عروض الجمعة البيضاء ألحق الخصومات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.