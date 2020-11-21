أسعار منيو البيك في السعودية تحطيم الأسعار خصومات 30 % على وجبات البيك ألحق الخصم

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عمر شويل - جدة أسعار منيو البيك وجبات البيك السعودية البيك من المطاعم المشهورة ولها الكثير من الفروع داخل المملكة العربية السعودية، التي تقدم أفضل وأشهى الوجبات ذات الطعم الخاص والتي بعشقها الصغار والكبار، يستمر نجاح مطاعم البيك 45 عام حيث أن مطاعم البيك عملت على منافسة الماركات العالمية من الجودة والطعم المميز مع تقديم مأكولات اللذيذة والمختلفة. وجبات البيك السعودية منيو البيك الأسعار وأسعار وجبات سلاسل مطاعم البيك الموجودة في المملكة العربية السعودية: عروض البيك اليوم على وجبة دجاج البيك مكونة من صدر كبير لذيذ مع سلطة الكلو سلو الشهية فقط بسعر 11.5 ريال سعودي.

خصومات البيك وجبة بيج البيك دجاج صدور دجاج مع سلطة الكلو سلو فقط بسعر 11 ريال سعودي.

وجبة البيك دجاج مسحب عدد 10 قطع من الدجاج والخبز والبطاطس و الصلصة حسب الإختيار فقط بسعر 10.50 ريال سعودي.

تنزيلات البيك وجبة البيك الأصلية عدد 7 قطع فقط بسعر 11 ريال سعودي.

وجبة البيك سناك دجاج مسحب عدد 5 قطع والصلصة، فقط بسعر 7 ريال سعودي فقط. أسعار منيو البيك وجبة البيك جمبري جامبو عدد 8 قطع من الجمبري، والبطاطس عدد 3 من صلصة الكوكتيل، فقط بسعر 29 ريال سعودي.

وجبة البيك جمبري جامبو عدد 10 قطع مع الخبز والبطاطس وسلطة الكلو سلو فقط بسعر 40.50 ريال سعودي.

وجبة سمك عدد 8 أو 10 قطع مع الخبز والبطاطس و2 عبوة من صٌلصة الثوم او صَلصلة الكوكتيل حسب الرغبة فقط بسعر 29 ريال سعودي. تخفيضات البيك على الساندوتشات خصومات البيك اليوم على ساندوتش سمك فيليه مع البطاطس، مشروب غازي فقط بسعر 6 ريال سعودي.

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عبوة صلصة كوكتيل فقط بسعر 1.5 ريال سعودي.

قطع خبز مع كاتشب البيك فقط بسعر 1.5 ريال سعودي.

مشروب غازي بسعر 1.5 ريال.

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