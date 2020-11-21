نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو هايبر ماركت السعودية تصل ل 60% عروض الجمعة البيضاء ولا في الخيال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو اليوم شهرياً وأسبوعياً ويومياً عروضاً على منتجاته الغذائية، وذلك بغرض توفير الطعام بسعر مناسب لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، وفي الآتي سنذكر لكم العروض المقدمة من هايبر لولو. عروض لولو اليوم عروض هايبر لولو على المنتجات الغذائية تخفيضات هايبر لولو على داري بطاطس مقلية إلى 9.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 15.95 ريال.

عروض لولو الأسبوعية داري جبنة موزاريلا مبشورة بلغ سعرها 21.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 37.95 ريال.

خصومات لولو سعر الأنعام المفروم لحم البقر بلغ 7.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 11.85 ريال.

بلغ سعر داري خضروات مجمدة إلى 3.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 5.70 ريال.

سعر أسماك فيليه سمك أبيض مجمد بلغ 23.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 30.75 ريال. تخفيضات لولو للسلع الغذائية خصومات لولو الجمعة على دجاج دو إلى 119.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 154.00 ريال.

أمريكانا نقانق بلغ سعرها 10.00 ريال سعودي بدباً من سعر 19.80 ريال.

أمريكانا برجر لحم بقر كلاسيك بلغ سعره 19.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 27.45 ريال.

بلغ سعر برجر دجاج إلى 26.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 34.65 ريال.

بلغ سعر السنبلة خضار مجمدة إلى 5.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 7.15 ريال. خصومات هايبر لولو تخفيضات هايبر لولو على بيتزا السنبلة إلى 15.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 20.85 ريال.

تنزيلات لولو سعر السنبلة ناجتس بلغ 11.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 15.35 ريال.

عروض لولو دجاج مقرمش تندر بلغ سعره 16.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 21.90 ريال.

سعر فيليه الدجاج بلغ 16.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 23.05 ريال.

سعر جبنة بانير مكعبات بلغ 5.95 ريال سعودي.

بلغ سعر الكبير مكعبات لحم الغنم إلى 34.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.55 ريال.

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