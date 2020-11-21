نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم اقوى العروض وأكبر تخفيض يصل إلي 40% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم، عبد الله العثيم من أكبر أسواق الهايبر ماركت الموجودة في المملكة العربية السعودية وله الكثير من الفروع في كلاً من مدينة جدة، والدمام، حفر الباطن، أبها، وخميس مشيط، تقوم أسواق العثيم بعمل التنزيلات والخصومات و الكثير من التخفيضات على كافة السلع الغذائية بأوفر الأسعار في تقوم أسواق عبد الله العثيم على عمل العروض سواء كانت على على والحلويات واللحوم ومنتجات الألبان.

عروض أسواق العثيم

قامت أسواق العثيم على توفير العروض على جميع الألبان ومنتجاتها و الجبن وينفرد العثيم بتواجد هذه العروض ولا توجد في أي مكان آخر وهي:

حجم كيلو جبن قريش فقط بسعر 27.50 ريال سعودي. حجم كيلو جبن فيتا المصرية فقط بسعر 21.80 ريال سعودي. حليب كامل الدسم فقط بسعر 39.59 ريال سعودي.

تخفيضات أسواق العثيم

علب جبن مثلثات فقط بسعر 8.50 ريال سعودي. علب جبن مثلثات فقط بسعر 12.50 ريال سعودي. حفاضات للأطفال بامبرز عدد 58 مقاس فقط بسعر 5 69.95 ريال سعودي. حفاضات حديثي الولادة بامبرز عدد 56 قطعة فقط بسعر 130 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية

بيتزا 5 قطع فقط بسعر 4.95 ريال سعودي. تورتة شكولاتة فقط بسعر 34.95 ريال سعودي. علبة كيلو نواشف بالتمر علبة فقط بسعر 21.50 ريال سعودي. كيلو بلح الشام علبة فقط بسعر 19.95 ريال سعودي.

خصومات أسواق العثيم