عروض لولو هايبر عروض وخصومات لن تجدها في مكان أخر خصومات تصل لـ 50%

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر، لولو هايبر العديد من العروض و يقوم بعمل العروض والتنزيلات على جميع السلع وذلك بأرخص الأسعار والعروض التي تجذب العملاء عروض لولو هايبر على المنتجات الغذائية اهم عروض لولو هايبر سعر مسحوق غسيل اريال حجم 2.5 كيلو فقط 20.00 بدلاً من 46.50 ريال سعودي. سعر كيلو حلاوة سادة حلواني فقط 20.00 بدلاً من 30.65 ريال سعودي. سعر 3 عبوات زيت دوار الشمس أبو زهرة 3 كيلو فقط 20 ريال سعودي. سعر دجاج ساديا 600 جرام فقط 20.00 بدلاً من 31.35 ريال سعودي. سعر بطاطس السعودية أكياس فقط 10.00 بدلاً من 20.25 ريال سعودي. خصومات لولو هايبر الأسبوعية سعر جبنة بيضاء متنوعة فقط 10.00 بدلاً من 17.50 ريال سعودي. سعر سكر ناعم الشقاوي حجم 5 كيلو فقط 10.00 بدلاً من 16.25 ريال سعودي. سعر كاتشب طماطم هاينز 567 جم فقط 10.00 بدلاً من 15.95 ريال سعودي. طماطم هناء مقشرة كاملة حجم 400 جم فقط 10.00 بدلاً من 16.60 ريال سعودي. تخفيضات لولو هايبر على الأجهزة الإلكترونية سعر مروحة صغيرة يونيفرسال قابلة الشحن فقط 25.00 بدلاً من 55.00 ريال سعودي. سعر ماكينة تشذيب الأنف واهل فقط 10.00 بدلاً من 20.00 ريال سعودي. سعر ميزان حرارة بيورير فقط 15.00 ريال سعودي. سعر ساعة يد تايم هاوس حجم صغير فقط 15.00 ريال سعودي. تنزيلات لولو هايبر الشهرية سعر مكبر صوت بلوتوث حجم صغير فقط 20 ريال سعودي. سعر ساعة يد تايم هاوس متنوعة فقط 25.00 ريال سعودي. سعر ماكينة حلاقة الشعر إمبكس فقط 20 ريال سعودي.

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