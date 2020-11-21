عروض مكتبة جرير تقدم اكبر الخصومات والتخفيضات تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير بالسعودية، سنتعرف اليوم على أفضل وأقوى عروض مكتبة جرير التي تقدمها على جميع الأدوات المنزلية، والكهربائية والأدوات المدرسية والمكتبية، والأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية وكل ما يحتاجون المنزل السعودي. عروض مكتبة جرير اهم عروض مكتبة جرير فينلويد، اف آي ان 7000، آلة عد الأوراق النقدية بسعر 6899 ريال سعودي. روكو آلة تغليف حراري وغير حراري، 220 فولت بسعر 139 ريال سعودي. فينلويد، FIN.890، آلة عد الأوراق النقدية بسعر 875 ريال سعودي. فينلويد، 3100، آلة عد الأوراق النقدية، 1500 بسعر 3449 ريال سعودي. جي بي سي، 3000L A3 FUSION، آلة تغليف بسعر 809 ريال سعودي. تخفيضات مكتبة جرير الأسبوعية روكو، كاشف النقود المزورة، حبر فلورسنت، بسعر 175 ريال سعودي. ثري ام، TL902 آلة تغليف حراري، 240 فولت – 220 بسعر 375 ريال سعودي. داهل، 22061 بيبر سيف، قطاعة ورق شخصية بسعر 219 ريال سعودي. عروض جرير الشهرية هايسنس شاشة، 75 بوصة دقة 4K الترا اتش دى.دى ال بسعر 4299 ريال سعودي. ال جي، 65UN734PVC، 65 بوصة دقة 4K الترا اتش بسعر 2899 ريال سعودي. تي سي ال ، 75 بوصة، 8k الترا اتش دي بسعر 13999 ريال سعودي. خصومات مكتبة جرير سكاي وورث، 75 بوصة بسعر 3699 ريال سعودي. هاير، 65 بوصة، دقة 4k الترا اتش بسعر 2349 ريال سعودي. سامسونج، 58 بوصة دقة 4k الترا اتش بسعر 2299 ريال سعودي. خصومات مكتبة جرير على الكمبيوتر المحمول اهم خصومات مكتبات جرير هونر Magic Book 15، كمبيوتر محمول،15.6 بوصة ،5-3500U ايه ام دي رايزن، ايه ام دي راديون فيجا 8، ذاكرة داخلية 512جيجابايت، اس اس دي NVMe M.2، سعر الجهاز(2499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. اسوس اكسبيرت بوك B9450FM، كمبيوتر محمول، شاشة 14 بوصة، الجيل العاشر، i7-10510 U انتل كور، انتل جي ام ايه عالي الدقة، واحد تيرابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2، سعر الجهاز(6099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات مكتبة جرير اليومية تخفيضات مكتبات جرير Asus زين بوك دو UX481FL، كمبيوتر محمول، شاشة 14 بوصة، الجيل العاشر i7-10510 U انتل كور، بسعة 2 جيجابايت MX250 انفيديا جي فورس، ذاكرة داخلية واحد تيرابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2، سعر الجهاز(7099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ابل ماك بوك اير، كمبيوتر محمول، شاشة 13.3بوصة، انتل كور آي 5 ثنائي النواة، انتل عالي الدقة جرافيكس 6000، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، PCIe فلاش، سعر الجهاز(4399)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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