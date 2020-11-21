عروض وتخفيضات هايبر بنده هذا الأسبوع ليس لها مثيل خصومات تصل إلي 30%

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عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات هايبر بنده، هايبر بنده متواجد بالكثير من الفروع في المملكة العربية السعودية ويمتلك ويتميز بعلامة تجارية خاصة به تميزه عن غيره من الأسواق والهايبر ماركت وهايبر بنده يقوم بعمل التخفيضات وكوبونات الخصم السنوية وعمل العروض والتنزيلات الأسبوعية تصل إلى 50% و دخول السحب على جوائز . عروض وتخفيضات هايبر بنده اهم عروض وتخفيضات هايبر بندة سعر دوريتوس علبة فقط 9.95 بدلاً من 13.75 ريال سعودي. سعر كيك فوستر كلاركس علبة بحجم 500 جرام فقط 5.95 بدلاً من 11.95 ريال سعودي. سعر عبوة 1.5 لتر زيت نباتي نخيل فقط 9.50 بدلاً من 13.25 ريال سعودي. سعر بريزيدون كيلو جبنة إيدام فقط 27.95 ريال سعودي. عروض هايبر بندة الأسبوعية سعر بنده كريمة البندق والكاكاو حجم 350 جرام فقط 7.50 بدلاً من 15.25 ريال سعودي. سعر طحين فاخر حجم كيلو كويتي فقط 9.95 بدلاً من 13.50 ريال سعودي. سعر 5 قطع جالكسي حجم 30 جم فقط 11.50 بدلاً من 16.50 ريال سعودي. سعر 5 قطع شكولاتة باونتي حجم 57 جرام فقط 9.95 ريال سعودي. سعر عبوة ضاغطة كاتشب طماطم هاينز حجم 570 جرم فقط 9.95 بدلاً من 16.50 ريال سعودي. خصومات هايبر بنده سعر 30 فوطة أولويز حجم كبير فوط صحية فقط 13.50 بدلاً من 19.75 ريال سعودي. سعر تايد مسحوق غسيل المركز الأصلي حجم 2.5 كيلو فقط 36.95 ريال سعودي. سعر 10 قطع هلا مناديل للوجه فقط 19.95 بدلاً من 26.95 ريال سعودي. سعر هيد اند شولدرز شامبو حجم 400 مل فقط 23.95 بدلاً من 47.90 ريال سعودي.

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