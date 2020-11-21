نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو الفوركس وما حكمه الشريعي؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفوركس اختصارًا لـ FX هو سوق تداول العملات الأجنبية المختلفة في مقابل بعضها البعض، وهو من أكبر الأسواق المالية العالمية لتداول العملات المختلفة، من خلال الاستثمار عبر صفقات صرف العملات الأجنبية، ويقدر حجم تداولات الفوركس اليومية نحو 6 تريليون دولار، البعض يتداول ليحقق الربح وآخرون لتجنب الخسارة وآخرون لتأمين حاجتهم من العملات الأجنبية.

سوق الفوركس

المشاركون الرئسيون في تداول الفوركس هم البنوك التجارية، ولذلك يتم تسعير العملات وفقًا لسوق البنوك، ومعهم البنوك المركزية والشركات متعددة الجنسيات، ومن الجدير بالذكر أن التقارير الإجبارية والعوامل السياسية والاقتصادية من أهم المؤثرات في سوق تداول الفوركس، وأسواق الفوركس أسواق لا مركزية فلا يوجد موقع جغرافي محدد لتداول العملات لأنه معتمد على الانترنت لمعرفة أسعار أزواج العملات.

ولكن المناطق المركزية في العالم هي لندن ونيويورك وسيدني وطوكيو، وسنغافورة وهونج كونج، ويتم تداول الفوركس دائمًا عبر مجموعة من الوسطاء، وهم الشركات التي تتيح للفرد الوصول للسوق الذي تحدث فيه عملية تداول العملات، يقدم الوسيط برنامج خاص يتيح للفرد الإطلاع على أسعار تحويل العملات ويعطيه أوامر البيع والشراء للعملات ببضع نقرات وعندما تقرر أنت وقف التداول يغلق الوسيط الصفقة ويضيف الأرباح لرصيدك.

خطوات تداول الفوركس

يتم التداول خارج البورصة على عكس المعتاد فهو ليس له مكان فعلي أو بورصة مركزية ويتم التداول على مدار 24 ساعة من خلال شبكة عالمية من الأفراد والبنوك والشركات، وذلك يعني أن أسعار العملات تتقلب باستمرار في مقابل بعضها البعض ويمكن للمبتدأ بالسوق الاختيار من بين أنواع السوق وتتم الخطوات بالطريقة التالية:

اختيار زوج العملات : حدد زوج عملات ترغب في تداوله يوجد أكثر من 65 زوجًا من العملات للاختيار من بينهم، مثلا اليوره مقابل الدولار.

حدد نوع تداول العملة الأجنبية.

تقرر الشراء أو البيع بمجرد اختيار نوع السوق سوف تحتاج لمعرفة السعر الحالي الذي يتم التداول به، ثم اشتري زوج عملات تعتقد أن العملة الرئيسية ستتعزز مقابل العملة الأخرى ثم بيع زوج العملات لو كنت تعتقد أن العملة الرئيسية سوف تضعف مقابل العملة الأخرى.

قم بإضافة أوامر وهو عبارة عن إرشادات للتداول بشكل تلقائي بمرحلة مستقبلية ما عندما تصل الأسعار لسعر محدد.

مراقبة وإغلاق التجارة.

إغلاق التداول.

كم أحتاج لبدء تداول الفوركس

تحتاج على الأقل نحو 5 دولار لبدء التداول، والمبلغ النهائي الذي تقرر أن تستثمره من قرارك أنت، أنت من تستطيع أن تقرر خبرتك ومعارفك وتحدد أهدافك وكم تود أن تربح.

هل تداول الفوركس حرام أو حلال ؟

روي عن عبادة أبن الصامت في حديث نبوي: “الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد” (صحيح مسلم 1587)

وبحكم ذلك التعريف فإن اعتبار تداول العملات الأجنبية لا يتعارض مع أساسيات التمويل الإسلامي، لو اشتريت اليوره مقابل الدولار وعندما ارتفع السعر وبعته لاحقًا فأنت تحقق معاملة حلال.