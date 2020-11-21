نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم علي الأجهزة الكهربائية في تخفيضات الجمعة البيضاء في السعودية 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم علي الأجهزة الكهربائية في تخفيضات الجمعة البيضاء ، نستعرض لكم أحدث العروض الأسبوعية ، للأسبوع الثاني من عروض نهاية العام، وتحطيم الأسعار، تحت شعار”حنا الأوفر”، من أسواق عبد الله العثيم، والتي تستمر معكم حتى يوم الثلاثاء 9 من شهر ربيع ثاني، الموافق يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري، اغتنموا الفرصة، مع أكبر خصومات وتخفيضات الأجهزة الإلكترونية لا تفوتكم العروض الرائعة، أحدث العروض الأسبوعية من أسواق العثيم. عروض العثيم علي الأجهزة الكهربائية في تخفيضات الجمعة البيضاء غلاية مياه امجوي، سعة 1.7 لتر، فقط بسعر 55 ريال سعودي.

محضر طعام امجوى، بسعر 215 ريال سعودي فقط.

مكنسة كهربائية كليك أون، بسعر 115 ريال سعودي فقط.

سخان ساندوتش كينوود مع الشواية فقط بسعر 112 ريال سعودي.

غلاية مياه روفوا ستيل، سعة 1.8 لتر، بسعر 35 ريال سعودي فقط. عروض أسواق العثيم صينية فرن دائرية كاسا بونيتا 3 حبة، بسعر 34.95 ريال سعودي فقط.

ميكرويف جيباس، 20 لتر، بسعر 229 ريال سعودي فقط.

خلاط إي تي سي، مع مطحنة، بسعر 79 ريال سعودي فقط. كما يمكنك متابعه عروض العثيم علي أجهزة المطبخ .

. مكواة بانيكس، جاف، بسعر 49 ريال سعودي فقط.

مقلاة هونر كهربائية، بسعر 319 ريال سعودي فقط.

عصارة حمضيات بانيكس، بسعر 69 ريال سعودي فقط.

قدر ضغط سوبر ڤيسا، مقاسات مختلفه، مقاس 9 لتر، بسعر 75 ريال سعودي، مقاس 11 لتر، بسعر 85 ريال سعودي، مقاس 15 لتر، بسعر 99 ريال سعودي فقط.

مقلاة سوبر ڤيسا، بالغطاء، طقم 3 حبة، بسعر 52 ريال سعودي فقط.

كمامة وجه نكلير بسعر 4.95 ريال سعودي لعدد 10 قطع، بسعر 23.95 ريال سعودي لعدد 50 قطعة. أحدث العروض الأسبوعية من أسواق العثيم شاشة أور، إل إي دي، مقاس 40 بوصة، بسعر 529 ريال سعودي فقط.

شاشة توشيبا، ال اي دي، مقاس 43 بوصة، بسعر 799 ريال سعودي فقط.

شاشة جيباس سمارت، مقاس 43 بوصة، بسعر 829 ريال سعودي فقط.

شاشة أور، سمارت، ال اي دي، مقاس 65 بوصة، بسعر 1599 ريال سعودي فقط كما يمكنك متابعه، عروض العثيم في تخفيضات الجمعة البيضاء .

شاشة نيكاي إل إي دي، مقاس 32 بوصة، بسعر 399 ريال سعودي فقط.

شاشة مايكروديجيت، ال اي دي، نقاش 55 بوصة، بسعر 1199 ريال سعودي فقط.

رسيفر فيفاكس ديجيتال، بسعر 69 ريال سعودي فقط.

سماعة مايكروديجيت بلوتوث، بسعر 99 ريال سعودي فقط.

سماعة بلوتوث، داتا زون، بسعر 28 ريال سعودي فقط.

شاحن جوال اوى، 20000 مل، بسعر 89 ريال سعودي فقط.

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