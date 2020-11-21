نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جرير السعودية أقوى عروض الجمعة البيضاء 2020 على أجهزة اللابتوب والإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُقدم جرير السعودية أقوى عروض الجمعة البيضاء 2020، بخصومات كبيرة تصل إلى 17% على أجهزة اللابتوب، وخصومات حتى 50% على سماعات الرأس، وأيضًا خصومات حتى 30% على لوحات المفاتيح، وخصومات أكثر وأكثر على الإلكترونيات، وكل ذلك يُمكنكم الحصول عليه بدءًا من الثلث الأخير من شهر نوفمبر أي من يوم 19 نوفمبر، وتستمر هذه الخصومات حتى يوم 7 ديسمبر.

جرير السعودية أقوى عروض الجمعة البيضاء 2020 على الإلكترونيات

تعرفوا معنا على أقوى عروض الإلكترونيات، وأحدث أجهزة اللابتوب، في عروض جرير السعودية 2020.

عروض الجمعة البيضاء في جرير على أجهزة اللابتوب

لابتوب HP، ذاكرة 512 جيجا، رامات 8 جيجا، فقط بسعر 3049 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال سعودي.

لابتوب MSi، ذاكرة 1 تيرابايت، رامات 16 جيجا، بسعرٍ رائع فقط 7899 ريال سعودي بدلًا من 8799 ريال سعودي.

لابتوب MSi، ذاكرة 1 تيرابايت، رامات 64 جيجا، بسعر 18499 ريال سعودي بدلًا من 20799 ريال سعودي.

لابتوب Nitro 5، ذاكرة 256 جيجا، رامات 16 جيجا، بسعر 4799 ريال سعودي بدلًا من 5699 ريال سعودي.

لابتوب DELL، ذاكرة 512 جيجا، رامات 16 جيجا، فقط بسعر 7799 ريال سعودي بدلًا من 8599 ريال سعودي.

لابتوب DELL، ذاكرة 1 تيرابايت، رامات 16 جيجا، بسعر 6499 ريال سعودي بدلًا من 6899 ريال سعودي.

تخفيضات جرير السعودية على لوحات المفاتيح

لوحة مفاتيح من Logitech، مناسبة لألعاب الفيديو، فقط بسعر 880 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي.

لوحة مفاتيح من Hyperx، مناسبة لألعاب الفيديو، فقط بسعر 617 ريال سعودي بدلًا من 725 ريال سعودي.

لوحة مفاتيح من HP، مناسبة لألعاب الفيديو، بسعرٍ مغري فقط 430 ريال سعودي بدلًا من 505 ريال سعودي.

لوحة مفاتيح من SteelSeries، مناسبة لألعاب الفيديو، فقط بسعر 561 ريال سعودي بدلًا من 765 ريال سعودي.

لوحة مفاتيح من Marvo، مناسبة لألعاب الفيديو، فقط بسعر 130 ريال سعودي بدلًا من 185 ريال سعودي.

عروض جرير على سماعات الرأس بخصومات حتى 50%

سماعة للرأس من Razer مناسبة لألعاب الفيديو، بسعر 154 ريال سعودي بدلًا من 219 ريال سعودي، وبسعر 231 ريال سعودي بدلًا من 329 ريال سعودي، وبسعر 250 ريال سعودي بدلًا من 499 ريال سعودي.

سماعة للرأس من MARVO، بسعر 55 ريال سعودي بدلًا من 109 ريال سعودي.

قدمنا لكم أفضل عروض الإلكترونيات في جرير السعودية، وانتظرونا في عروض أكثر وخصومات أكبر، وأيضًا عروض الجمعة البيضاء 2020.