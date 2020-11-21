اكسترا اوفر عروض السعودية 2020 على الأجهزة خصومات هائلة عروض وتخفيضات الميجا سيل

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عمر شويل - جدة اكسترا اوفر عروض السعودية 2020 في مهرجان عروض الميجا سيل، يقدم متجر اكسترا extra store في السعودية عروض الميجا سيل وعروض الفلاش سيل على أسعار الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المطبخ العصري، واختارت لعملائها مجموعة من أقوى أجهزة المطبخ عالية المواصفات والجودة مقابل أسعار مناسبة وتنافسية، وفي موسم التخفيضات السنوية وعروض الجمعة البيضاء 2020 في السعودية، تعرض شركة اكسترا السعودية أقوى المنتجات الأكثر مبيعًا في السعودية، والتي تساعد على تسهيل الأعمال المنزلية والعمل بجودة وكفاءة، ويمكنكم الإطلاع على صور عروض مجلة اكسترا extra السعودية وإنتقاء أفضل العروض والتخفيضات بين العديد من الخيارات المتاحة.

اكسترا اوفر عروض السعودية 2020

يقدم موقع اكسترا السعودية extra sa شهر كامل من التخفيضات، والذي بدأ منذ يوم 28 أكتوبر الماضي لتنتهي مدة العروض في يوم 28 نوفمبر 2020 الجاري، ويمكنكم الإستمتاع بعروض الميجا سيل على أسعار الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المطبخ، التي تساعدك بدورها على عيش حياة صحية وتسهيل إتمام العديد من المهام اليومية بطريقة صحية وخلال وقت أقصر، وإليكم عروض الأجهزة اكسترا السعودية، وتخفيضات 2020 في السعودية.

اكسترا اوفر عروض السعودية 2020 عروض الأجهزة الكهربائية

عرض قلاية هوائية فيليبس 1.2 كيلو بسعر 629 ريال سعودي وتمتع بخصم 50%.

عرض قلاية هوائية برنسيس 3.1 كيلو بسعر 269 ريال سعودي وتمتع بخصم 50%.

عرض قلاية بدون زيت كلاس برو 3.2 لتر بسعر 219 ريال سعودي وتمتع بخصم 45%.

عرض قلاية فيليبس 1.4 كيلو بسعر 979 ريال سعودية وتمتع بخصم 38%.

عرض قلاية هوائية فيليبس 800 وات بسعر 349 ريال سعودي وتمتع بخصم 47%.

اكسترا اوفر عروض السعودية 2020 على أجهزة المطبخ

خلاط يدوي فيليبس 800 وات بسعر 279 ريال سعودي وخصم 30%.

خلاط يدوي براون انفينيتي 750 وات بسعر 449 ريال سعودي وخصم 31%.

خلاط يدوي براون مالتي كويك 7 1000 وات بسعر 549 ريال سعودي وخصم 16%.

خلاط يدوي براون 600 وات بسعر 269 ريال سعودي وخصم 30%.

خلاط يدوي كينوود 600 وات بسعر 159 ريال سعودي وخصم 36%.

خلاط يدوي فيليبس الاحترافي بسعر 89 ريال سعودي وخصم 25%.

اكسترا اوفر عروض السعودية 2020 على أجهزة الخلاط

خلاط فيليبس 450 وات 1 لتر بسعر 119 ريال سعودي وخصم 43%.

خلاط براون 800 وات 2 لتر بسعر 239 ريال سعودي وخصم 20%.

خلاط برنسيس 430 وات 1.5 لتر بسعر 89 ريال سعودي وخصم 40%.

خلاط كلاس برو 1.5 لتر بسعر 75 ريال سعودي وخصم 41%.

اكسترا السعودية عروض الجمعة البيضاء 2020

عرض محضر طعام فيليبس 600 وات 1.3 لتر بسعر 199 ريال سعودي وخصم 50%.

عرض محضر طعام فيليبس 1300 وات 3.4 لتر بسعر 799 ريال سعودي وخصم 50%.

عرض محضر طعام كينوود بسعر 529 ريال سعودي وخصم 33%.

عرض محضر طعام براون بسعر 399 ريال سعودي وخصم 38%.

عروض اكسترا السعودية على أجهزة المطبخ

مكنسة باناسونيك 1500 وات بسعر 429 ريال سعودي وخصم 23%.

مكنسة كاندي 1800 وات بسعر 239 ريال سعودي وخصم 38%.

مكنسة كاندي 900 وات بسعر 499 ريال سعودي وخصم 35%.

مكنسة هوفر 1700 وات بسعر 239 ريال سعودي وخصم 33%.

منقي الهواء فيليبس بسعر 1749 ريال سعودي وخصم 21%.

منقي الهواء فيليبس بسعر 1299 ريال سعودي وخصم 35%.

جمعنا لكم مجموعة من أقوى عروض اكسترا السعودية وتخفيضات الجمعة البيضاء 2020 على أسعار أجهزة المطبخ، وإنتقينا مجموعة من أفخم الماركات العالمية والأكثر مبيعًا في المملكة السعودية وفقًا لما تتمتع به من مواصفات عالية الجودة، ويمكنكم معرفة المزيد من عروض متاجر السعودية الكبرى 2020، وعروض الجمعة البيضاء 2020 في السعودية على الشاشات والجوالات وأجهزة ابل ايفون أحدث الإصدارات والأجهزة اللوحية والإلكترونيات من خلال متابعتنا، حيث نوافيكم بأجدد العروض وأوفر التخفيضات على أسعار المنتجات بمختلف متاجر السعودية بشكل متجدد.