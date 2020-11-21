عروض اكسترا الأسبوعية خصم يصل ل 50% أقوي عروض السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات وخصومات اكسترا على الأجهزة اللوحية سواء كانت للمحترفين أو الأطفال، فقط وحصرياً على موقع اكسترا الإلكتروني، حيث تقدم شركة آي لايف للأجهزة الإلكترونية عروض غير مسبوقة على أجهزة التابلت المتعددة الميزات أقوي عروض السعودية extra.com.

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تخفيضات وتنزيلات اكسترا على أجهزة التابلت اللوحية للمحترفين من آي لايف على اكسترا

عروض اكسترا %32 خصم على تابلت آي لايف كي 4700، حجم الشاشة سبعة بوصة، الجيل الرابع ، مزود بخاصية واي فاي، ذاكرة داخلية 16 جيجا بايت، اللون أسود، سعر الجهاز(225)ريال سعودي، بدلاً من(329)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(104)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 11 ريال سعودي لمدة 36 شهراً.

خصومات اكسترا %20 خصم على تابلت أي لايف كي 3801، حجم الشاشة سبعة بوصة، مزود بخاصية واي فاي، ذاكرة داخلية 16 جيجا بايت، اللون أسود، سعر الجهاز(149)ريال سعودي، بدلاً من(185)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(34) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع ثمانية ريال سعودي لمدة 36 شهراً.

تنزيلات اكسترا %20 خصم على تابلت أي لايف كي 3801، حجم الشاشة سبعة بوصة، مزود بخاصية واي فاي، ذاكرة داخلية 16 جيجا بايت، اللون فضي، سعر الجهاز(149)ريال سعودي، بدلاً من(185)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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تخفيضات وتنزبَيلات على أجهزة التابلت اللوحية للأطفال من آي لايف على اكسترا