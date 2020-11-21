نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض شركة الدانواب المتميزة على جوالات سامسونج في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة الدانوب من أهم الأسواق المركزية في المملكة العربية السعودية وقد تم افتتاحها منذ سنوات قديمة في عام 1987 ميلادية، وتوجد في عدة مدن معينة في المملكة العربية السعودية وهي: مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والرياض، وتعتبر شركات ب ن داوود هي من تمتلك شركة الدانوب وهي المسؤولة عن تشغيلها، وقد تم افتتاح أول سوق مركزي لشركة الدانوب في مركز حراء الدولي في عام 1993 ميلادية في مدينة جدة، ومن ثم وانتشرت في باقي مدن المملكة العربية السعودية.

عروض شركة الدانوب على جوالات سامسونج:

الجوالات من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الجميع ويحاول تحديثها بصفة مستمرة لذا قدمت شركة الدانوب عروض أكثر من رائعة على جوالات سامسونج، وأيضا على الجوالات الذكية بصفة عامة والتي تتميز بكاميرا رائعة للالتقاط أفضل الصور مع كل الأشخاص المفضلون والمناسبات، غير أن شركة الدانوب مشهورة بأنها تقدم أفضل الجوالات بأحدث السماعات الذكية على أحدث التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى أنه من الممكن الحصول على منتجات شركة الدانوب بكل سهولة وفي وقت سريع جدا، لأنها تعتبر من أفضل وأشهر الشركات التي تقدم عروضا جبارة، ما العلم أن هذا العرض ساري من الساعة الثامنة صباحا من اليوم إلى نهاية يوم التاسع من ربيع الثاني لعام 1442 هجرية، بالإضافة إلى أن هذه العروض خاصة بفروع المنطقة الجنوبية فقط وهي كالآتي:

جوال سامسونج جالكسي أي 31 بسعر مخفض جدا ألا وهو 899 ريال سعودي بدلا من 985 ريال سعودي.

جوال سامسونج أي 21 اس بسعر أكثر من رائع وهو 749 ريال سعودي بدلا من 820 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي نوت 20 بسعر عليه تخفيض مغري وهو 3399 ريال سعودي بدلا من 4199 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي أي 11 بسعر 515 ريال سعودي بدلا من 575 ريال سعودي.

كما يجب أن ننوه على جميع القراء أن هذا العرض خاص بجميع الفروع في المنطقة الجنوبية فقط، كما أن هذا العرض ساري حتى يوم 9 ربيع الثاني أو حتى نفاذ الكمية، كما أن إدارة دانوب قد حددت كميات محدودة داخل الفروع إذا نفذت انتهى العرض من على المنتج.