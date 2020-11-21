عروض العثيم الاثنين خصم يصل ل 70% لمدة 3 أيام فقط أقوي الخصومات الآن

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين عروض العثيم نهاية العام هي أسواق عبد الله العثيم وهي شركة مساهمة، وهي ثاني أكبر شركة من حيث المبيعات بعد سلسلة شركات بندة، تأسست في 21 مايو عام 1980، المقر الرئيسي لشركة العثيم بمدينة الرياض، مالكها عبد الله العثيم بنسبة 6٪، شركة العثيم القابضة 27.6٪،، المساهمون 66.4٪ أقوي عروض السعودية othaimmarkets.com.

عروض العثيم الاثنين

عروض نهاية العام من منتجات الألبان والمخللات من أسواق العثيم:

تخفيضات العثيم اليوم على زيتون كالاماتا جيانت 22.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض العثيم الاثنين جبن رومي فيكتو مصري 28.95 ريال سعودي للكيلو.

خصومات العثيم زبدة اماراتي بلوك 7.95 ريال سعودي للكيلو.

تنزيلات العثيم زيتون اليسا اسود شرائح 6.50 ريال سعودي للكيلو.

مربى تين شامي 12.95 ريال سعودي للكيلو.

حلاوة جستينية شعر سادة 13.95 ريال سعودي للكيلو.

تخفيضات العثيم نهاية العام

خصومات ماركت العثيم على جبنه فيتا مصري 21.80 ريال سعودي سعر 2 كيلو بدلاً من الكيلو.

عروض العثيم الاثنين سلطة هالي زيتون أخضر كامل 14.25 ريال سعودي للكيلو.

عروض الجمعة البيضاء من العثيم طرشي فلفل يوناني 9.50 ريال سعودي للكيلو.

جبن اسطنبولي صفراء 12.95 ريال سعودي للكيلو.

جبنه دومتي دوبل كريم، دمياطي، فيتا 1 كجم 12.50 ريال سعودي للعلبة.

خصومات العثيم على اللحوم

عروض وتخفيضات أسواق العثيم على اللحوم: