نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنده السعودية عروض الجمعة البيضاء 2020 على الجوالات والشاشات والإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُقدم هايبر بنده السعودية عروض الجمعة البيضاء على الجوالات، الشاشات، وأيضًا الإلكترونيات، بخصومات كبرى لمدة أسبوع واحد بدءًا من الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الذي يوافق 3 ربيع الثاني 1442هـ، وتظل هذه العروض سارية حتى يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الذي يوافق 9 ربيع الثاني 1442هـ.

بنده السعودية عروض الجمعة البيضاء على الشاشات

إليكم أقوى عروض الجمعة البيضاء في هايبر بنده السعودية على شاشات التلفزيون، بأحجام متنوعة، وتتضمن عروض بنده شاشات من أفضل الماركات مثل توشيبا، امبكس، سكاي ورث، وكل ذلك بالإضافة إلى تخفيضات كبرى فقط في هايبر بنده.

شاشة حجم 58 بوصة من امبكس، بسعرٍ مغري فقط 999 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

شاشة حجم 43 بوصة من توشيبا، بسعرٍ رائع فقط 799 ريال سعودي بدلًا من 1204 ريال سعودي.

شاشة حجم 70 بوصة من TCL، فقط بسعر 2799 ريال سعودي بدلًا من 4499 ريال سعودي.

عروض شاشات سكاي ورث في هايبر بنده

شاشة حجم 32 بوصة من سكاي ورث، بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

شاشة حجم 55 بوصة من سكاي ورث، بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

شاشة حجم 65 بوصة من سكاي ورث، فقط بسعر 2199 ريال سعودي بدلًا من 3066 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على الجوالات

استفيدوا من تخفيضات الجوالات السارية في بنده بمناسبة الجمعة البيضاء، والنقاط القادمة توضح أقوى العروض بالتفصيل.

عروض بنده السعودية على جوالات هواوي

جوال هواوي Y5P، يقبل تشغيل شريحتي اتصال، وأيضًا 4G، ذاكرة 32 جيجا، فقط بسعر 375 ريال سعودي.

جوال هواوي Y7P، يقبل تشغيل شريحتي اتصال، و4G أيضًا، وذلك بسعر 679 ريال سعودي بدلًا من 711 ريال سعودي.

جوال هواوي Y8P، يقبل تشغيل شريحتين، بالإضافة إلى 4G، ذاكرة 128 جيجا، فقط بسعر مغري 849 ريال سعودي بدلًا من 930 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على جوالات اونور

جوال اونور 9x، مزود بمكان يكفي لتشغيل شريحتي اتصال، بالإضافة إلى 4G، بسعر 849 ريال سعودي بدلًا من 985 ريال سعودي.

جوال اونور 9x لايت، مزود بمكان لشريحتي اتصال، ويقبل تشغيل 4G، بسعرٍ رائع فقط 719 ريال سعودي.

جوال اونور 10i برو، يقبل تشغيل 4G، وأيضًا شريحتي اتصال، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 985 ريال سعودي.

تابعونا بإستمرار لمعرفة أقوى التخفيضات والعروض، فنحن نوافيكم بكل جديد عن عروض السعودية، عروض بنده الأسبوعية، وأيضًا أقوى عروض الجمعة البيضاء 2020.