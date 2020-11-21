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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وخصومات كبري من لولو ماركت السعودية سوبر مهرجان 2020 في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض وخصومات كبري من لولو ماركت السعودية على جميع السلع والمنتجات الأساسية ومنها نور زيت وزن 3 لتر، ب 22.90 ريال، بدلا من 31.70 ريال، ابوكاس أرز فاخر وزن 10 كيلو ب 56.90 ريال، بدلا من 79.95 ريال، كيلو موز 2.95 ريال، بدلا من 4.95 ريال، كرتونة من دجاج دو ب 98.95 ريال، بدلا من 159 ريال، تايد مسحوق غسيل ب 44.90 ريال، بدلا من 97 ريال، هيد اند شولدرز ب 10.90 ريال، بدلا من 23.90 ريال، كيلو من الشمام الحلو ب 3.95 ريال، بدلا من 5.95 ريال، ليمون كبير ب 4.65 ريال، بدلا من 7.95 ريال، كيلو يوسفي مع أوراق الشجر ب 9.75 ريال، بدلا من 14.50 ريال، كاكا اسباني ب 7.95 ريال، بدلا من 12.95 ريال، تفاح أخضر ب 4.95 ريال، بدلا من 8.95 ريال.
عروض وخصومات كبري من لولو ماركت السعودية سوبر مهرجان 2020
كيلو من الزيتون الأسباني ب 10.95 ريال، بدلا من 16.95 ريال، حلاوة طحينية سادة ب 10.95 ريال، بدلا من 22 ريال، السنيورة صدر دجاج رومي مدخن ب 49.90 ريال، بدلا من 72.95 ريال، كسلو استرا سمان 1 قطع ب 11.95 ريال، بدلا من 24.95 ريال، حبنة فيتا الدنماركية ب 8.95 ريال، بدلا من 17.95 ريال، لحم خاروف اثيوبي بالعظم ب 35.95 ريال، 49.95 ريال، لحم ضان سعودي ب 42.95 ريال، بدلا من 65.95 ريال.
عروض وخصومات لولو ماركت السعودية الجمعة البيضاء
لوز أمريكي كيلو ب 39.90 ريال، بدلا من 49 ريال، كاجو هندي ب 44.90 ريال، بدلا من 59.50 ريال، دونات ميني بالشوكولاته 12 حبة ب 10 ريال، بدلا من 15.95 ريال، هيل 250 جم ب 39.95 ريال، بدلا من 56.25 ريال، فستق محمص باليمون ب 54.90 ريال، بدلا من 72 ريال، رول دجاج تيكا 3 حبات ب 6.90 ريال، بدلا من 9.75 ريال، كعكة فيلفيت الحمراء ب 39.95 ريال، بدلا من 72.95 ريال.
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