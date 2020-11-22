عروض الدانوب مهرجان تحطيم الأسعار خصومات الجمعة البيضاء وحتي نهاية نوفمبر 2020

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عمر شويل - جدة عروض الدانوب تخفيضات أسواق الدانوب شركة الدانوب هي شركة سعودية مقرها الرئيسي بمدينة جدة وهي شركة بيع بالتجزئة وسوبر ماركت، وهي شركة تأسست عام 1987م وفروعها بمعظم أنحاء المملكة العربية السعودية، وتسمى بشركة الدانوب المحدودة حيث أن مجموعة شركات بن داوود هي التي نشغلها وتملكها ونقدم لكم اليوم أقوي عروض السعودية. تخفيضات أسواق الدانوب مهرجان خصومات الخضروات والفواكه بأسواق الدانوب: danube.sa عروض الدانوب على ثوم 5.95 ريال سعودي للكيلو.

تخفيضات الدانوب خيار 2.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض الدانوب الأسبوعية باذنجان كبير 2.95 ريال سعودي للكيلو.

ذرة 3.95 ريال سعودي للكيلو.

ليمون كبير 5.95 ريال سعودي للكيلو.

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كيك اللوتس 24cm بـ 99 ريال سعودي بدلاً من 147.75 ريال سعودي.

كيك بافريان 24cm بـ 115 ريال سعودي بدلاً من 145 ريال سعودي.

معمول تمر 35 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 49 ريال سعودي.

بيتيفور مالح 49 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 65 ريال سعودي.

شابورة دايت ميكس 17.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 23 ريال للكيلو.

مافن صغير 8 حبات 11.95 ريال سعودي بدلاً من 13.45 ريال سعودي.

فطيرة بالعسل 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.45 ريال سعودي.

كيك البانيتوني بالجزر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 27.25 ريال سعودي.

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