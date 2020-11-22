عروض المزرعة تفجر مفاجأة أقوي عروض السعودية تصل ل 65% لمدة 3 أيام فقط farm.com.sa

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عمر شويل - جدة عروض المزرعة عروض أسواق المزرعة هي شركة تسويق سعودية وهي شركة مساهمة تأسست أسواق المزرعة عام 1978م، أسواق المزرعة تشمل 85 فرع بمعظم أنحاء المملكة العربية، وهي تعمل بمجال التجارة والتجزئة وأيضاً الاستيراد، المقر الرئيسي للشركة بمدينة الدمام السعودية ونقدم لكم أقوي عروض السعودية. عروض أسواق المزرعة وفر أكثر مع عروض اللحوم والخضروات من أسواق المزرعة: farm.com.sa خصومات أسواق المزرعة على خيار 2.45 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 3.95 ريال سعودي.

عروض المزرعة موز 3.75 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 4.95 ريال سعودي.

عروض المزرعة الأسبوعية طماطم سعودي 6.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 8.95 ريال سعودي.

شنكليش 14.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 38.95 للكيلو.

ستروجانوف لحم بقري 33.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 54.95 ريال سعودي.

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