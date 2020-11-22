اغتنم عروض اكسترا الأسبوعية الخيالية خصومات تصل ل 55 % ولمدة 4 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات موقع اكسترا شركة اكسترا تسعى على أن تكون الرائدة بقطاع الأجهزة المنزلية والإلكترونية بتجربة متفوقة في المنطقة لجميع العملاء وتقديرا لنجاح الشركة الاستثنائي تأتي اكسترا بمقدمة شركات البيع بالتجزئة ضمن أكبر الشركات بالمملكة العربية السعودية. تخفيضات موقع اكسترا أقوي العروض من الأجهزة المنزلية من اكسترا:

عروض اكسترا اليوم على كلاس برو ثلاجة 14.4 قدم، تبريد بخار، أبيض، 44٪ خصم بــ 1299 ريال سعودي بدلاً من 2299 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية إل جي مجفف ملابس، 9كيلو فضي 40٪ خصم بــ 4199 ريال سعودي بدلاً من 6999 ريال سعودي.

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إل جي نشافة 7 كيلو، نظام المكثف، 9 برامج فضي، 41٪ خصم بــ 2999 ريال سعودي بدلاً من 5099 ريال سعودي.

اريستون، مجفف بنظام المكثف، 8 كيلو، 15 برامج أبيض، 26٪ خصم بــ 2079 ريال سعودي بدلاً من 2799 ريال سعودي. عروض اكسترا على التكيفات أكبر الخصومات على المكيفات من اكسترا: تخفيضات اكسترا على جري مكيف جداري، 17800 وحدة، حار بارد، واي فاي، 39٪ خصم بــ 2249 ريال سعودي بدلاً من 3699 ريال سعودي + 2 هدية بقيمة 308 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم هايبر مكيف جداري، 27400 وحدة توزيع هواء أربع اتجاهات، حار بارد، 29٪ خصم بــ 3199 ريال سعودي بدلاً من 4499 ريال سعودي + 2 هدية بقيمة 308 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا جنرال مكيف جداري، 26400 وحدة تبريد، حار بارد، 12٪ خصم بــ 6949 ريال سعودي بدلاً من 7879 ريال سعودي + هدية بقيمة 129 ريال سعودي.

جنرال مكيف جداري ، 34200 وحدة تبريد، بارد، 12٪خصم، بــ 7999 ريال سعودي بدلاً من 9089 ريال سعودي + هدية بقيمة 129 ريال سعودي.

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