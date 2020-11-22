نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق صحية وآمنة لإذابة اللحوم المجمدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق إذابة اللحوم المجمدة قبل طهيها، تلجأ جميع ربات البيوت إلى وضع اللحوم سواء الدجاج أو اللحم الأحمر في الثلاجة أو الفريزر للتخزين عند الحاجة وعندما تريد استخدامها تقوم بإخراجها من الثلاجة ونتركها لعدة ساعات لكي تذوب، ويمكن أن تضعها في ماء طوال فترة الليل حتى تتأكد من أنها ذابت تمامًا، ولكن هذا الأمر غير صحي لأن وضع اللحوم خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين قد يؤدي ذلك تراكم البكتيريا على اللحوم.

بعض طرق إذابة اللحوم المجمدة

يوجد عدة طرق صحية يمكن من خلالها أن يتم إذابة اللحوم قبل طهيها، ويكون ذلك بطريقة صحية سليمة وغير ضارة بالصحة، ومن ضمن هذه الطرق ما يلي:

الماء الفاتر

يمكن إذابة اللحوم المجمدة عن طريق وضعها في الماء الفاتر أو الماء الدافئ عن طريق وضع الماء في إناء عميق، ثم يتم وضع اللحوم بها ولكن يجب أن تكون اللحوم موضوعة في كيس محكم الغلق حتى لا يصل الماء إلى اللحوم ويسبب في تلوثه ويكون الكيس مفرغ من الهواء تمامًا.

كما أنه يجب عدم وضع اللحوم المجمدة في الماء الساخن لأن ذلك قد يجعل اللحوم بيئة خصبة لنمو البكتيريا بها ويفقد اللحوم أيضًا خصائصها الهامة والعناصر الغذائية الموجودة بها.

رف الثلاجة

يمكن أن يتم إذابة اللحوم المجمدة عن طريق وضعها في رف الثلاجة الذي يكون أكثر برودة ويتم ذلك عن طريق وضع اللحوم في إناء مغلق تمامًا حتى لا يتم تلوث باقي الأطعمة الموجودة في الثلاجة من قطرات الماء التي تتساقط منه، وأيضًا حتى لا يتم تلوثها من باقي الأطعمة التي توجد في الثلاجة.

الميكروويف

يمكن إذابة اللحوم المجمدة في الميكروويف ولكن يجب أن يكون ذلك عند الاضطرار فقط لأن الميكروويف قد يؤدي إلى نمو البكتيريا قليلًا على اللحوم.

الطهي

تعتبر طريقة إذابة اللحوم المجمدة عن طريق الطهي من أكثر الطرق الآمنة ولكن مشكلتها الكبرى قد تكمن في أنها سوف تأخذ وقت طويل لكي تذوب اللحوم وأيضًا لكي يتم طهي اللحوم.