عروض الدانوب السعودية يفجر الأسعار خصومات الجمعة البيضاء تصل ل 65%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر الدانوب على منتجات شركة بي أند دي المميزة، حيث توفر الشركة خصومات كبيرة على العديد من منتجاتها المتنوعة، وخاصة أوعية الطبخ ومستلزمات المطبخ كافة، كل هذه العروض متوفرة حالياً بأسواق الدانوب بالسعودية أقوي عروض السعودية.

عروض الدانوب الأسبوعية

عروض وتخفيضات على منتجات شركة بي أٌند دي في هايبر ماركت الدانوب danube.sa

تخفيضات الدانوب على وعاء لتسخين الحليب بي أند دي، مقاس 12 سنتيمتر، سعر القطعة(22)ريال سعودي، بدلاً من(27)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر خمسة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض الدانوب اليوم وعاء لتسخين الحليب بي أند دي، مقاس 14 سنتيمتر، سعر القطعة(26)ريال سعودي، بدلاً من(31)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر خمسة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات الدانوب مقلاة بي أند دي، مقاس 20 سنتيمتر، سعر القطعة(79)ريال سعودي، بدلاً من(93)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(24)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة ضريبة القيمة.

خصومات الدانوب

عروض الدانوب على مقلاة بي أند دي، مقاس 24 سنتيمتر، سعر القطعة(89)ريال سعودي،بدلاً من(108)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(99)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مقلاة بي أند دي، مقاس 28 سنتيمتر، سعر القطعة(98)ريال سعودي، بدلاً من(141)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(42)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات الدانوب مج بي أند دي، متنوع، سعر القطعة ستة ريال سعودي، بدلاً من ثمانية ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر أَثنين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب الأسبوعية

عروض بي أند دي على منتجات الاستنَاليس ستيل من هايبر ماركت الدانوب: