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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60% لمدة 2 يوم فقط othaimmarkets.com في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات العثيم الأسبوعية عند زيارتكم هذا الأسبوع لهايبر ماركت أو سوبر ماركت أو أي من أسواق عبد الله العثيم، تجدون تشكيلة رائعة من المنتجات بخصومات وتخفيضات لا تفوت، بدايةً من منتجات الشركات العالمية الغذائية مثل نستله، إلى الشركات المتخصصة في صناعة أجهزة وأدوات المطبخ من قدور ضغط و غيرها، وكذلك مجموعة متنوعة من المفروشات بأعلى الجودات وأرقى الخامات، فقط وحصرياً في العثيم السعودية.
عروض العثيم الأسبوعية
عروض وخصومات على منتجات نستله في هايبر ماركت عبدالله العثيم: othaimmarkets.com
- خصومات هايبر العثيم كورن فليكس نِستله نكهة الشوكولاتة، وزن العبوة 375 جرام، سعر العبوة(25.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض العثيم الأسبوعية كورن فليكس نستله شوكابيك، سعة العبوة 375 جرام، سعر العبوة(19.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات العثيم كورن فليكس كونتري نستله، سعة العبوة 700 جرام، سعر العبوة(22.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
عروض العثيم نهاية العام
خصومات وعروض العثيم على قدور الضغط من شركة لامبرِيت بهَايبر ماركت عبد الله العثيم
- عروض العثيم اليوم على قدر ضغط لامبرِيت، مصنوع من الجرانيت، سعة سبعة لتر، سعر القطعة(95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات العثيم قدر ضغط لامبرِيت، مصنوع من الجرانيت، سعة تسعة لتر، سعر القطعة(105)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض العثيم الأثنين عروض وتنْزيلات على البطاطين والألحَفه من هايبر ماركت عبد الله العثيم بطانية كريستال، مقاس 220*240 سنتيمتر، وزن ثمانية كيلو جرام، سعر القطعة(149.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- لِحاف فلانِيل، مقاس 150*200 سنتيمتر، سعر القطعة (64.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- لِحاف فلانِيل، مقاس 200*220 سنتيمتر، سعر القطعة(74.95)ريال سعودي،السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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