عروض المزرعة الأسبوعية خصم يصل ل 40% ألحق العرض قبل نفاذ الكمية

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عمر شويل - جدة عروض المزرعة الأسبوعية عروض هايبر ماركت المزرعة لا تفوت، عروض ضخمة على أدوات الطعام والمائدة بمختلف أنواعها، حيث تتعد أشكالها وأماكن تصنيعها وجودتها، والمواد المصنعة منها، كل ذلك متوفر حالياً بأقل الأسعار من خلال جميع فروع أسواق المزرعة داخل المملكة العربية السعودية. عروض المزرعة الأسبوعية تخفيضات وخصومات على حافظات الطعام البلاستيكية من هايبر ماركت المزرعة تخفيضات هايبر المزرعة على حافظة بلاستيكية للطعام، صناعة ألمانيه، سعة واحد لتر، سعر الوحدة(21.95)ريال سعودي، بدلاً من(27)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(5.5)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

حافظة بلاستيكية للطعام، صناعة ألمَانيه، سعة أَثنين لتر، سعر الوحدة(24.95)ريال سعودي، بدلاً من(29)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(4.5)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات هايبر المزرعة تخفيضات وخصومات على أوعية الطعام البلاستيكية من هايبر ماركت المزرعة عروض ماركت المزرعة وعاء بلاستيك مع مصفاة، سعة الوحدة(9.95)ريال سعودي، بدلاً من(15)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(5.5)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة

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