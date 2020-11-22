نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التخفيض من مكتبة جرير وتنزيلات تصل الى 25% على أجهزة المنزل الذكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض موفرة اقتصادية من مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية، لابد من أن نواكب تطورات ومتطلبات العصر الحديث، ويلزم ذلك اقتنَاء كل ما هو حديث داخل وخارج المنزل، وقد وفرت مكتبات جرير العديد من العروض والتخفيضات والخصومات الضخمة لكافة عملائها، على أجهزة المنزل الذكية، حرصاً منها على توفير الراحة والحداثة، وبأنْسب الأسعار، لكل المتسوقين داخل فروعها بالمملكة العربية السعودية. عروض التوفير الخاصة على أجهزة المنزل الذكي من مكتبة جرير جوجل هوم ميني، مكبر صوت ذكي مع المساعد الصوتي، مزود بخاصية بلوتوث، متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد، سعر الجهاز(275)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

سينسِيبو سكاي، الجهاز الذكي للتحكم في مكيف الهواء، مزود بخاصية واي فاي، مزود بخاصية بلوتوث، متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد، سعر الجهاز(299)ريال سعودي، بدلاً من(449)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عرض الخصم خاص على المكنسة الكهربائية الذكية من مكتبات جرير يوفي روبوفاك جي10، مكنسة كهربائية تعمل بشكل آلي، مزودة بخاصية بلوتوث، متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد، سعر الجهاز(899)ريال سعودي، بدلاً من(1099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

شاومي مي روبوت، ممسحة و مكنسة كهربائية، مزودة بخاصية واي فاي، متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد، سعر الجهاز(1399)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيل حصري من رينج في مكتبة جرير رينج Video Doorbell 2nd Gen، مزود بخاصية واي فاي، متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد، سعر الجهاز(449)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

رينج فيديو دوُربيل 2، كاميرا مراقبة ذكية ،واي فاي،for Android/iOS/MAC/Windows ،10 سعر الجهاز(979)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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