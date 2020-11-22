نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسواق هايبر بنده تتحدى المنافسة بأسعار مخفضة و تنزيلات على هواتف آيفون وسامسونج وهواوي تصل إلى 20% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الوفر المخفضة هايبر ماركت بنده داخل المملكة العربية السعودية، أقوى العروض وأضخم التنزيلات على الجوالات الذكية، فقط وحصرياً في جميع فروع هايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقدم خصومات هائلة على مجموعة رائعة من الجوالات، ومنها الآيفون وهواوي وسامسونج، باختلاف إصداراتها.

عروض تخفيضات وخصومات على الجوالات الذكية آيفون iPhone في هايبر ماركت بنده

آبل آيفون إس أي، هاتف ذكي، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، رامات ثلاثة جيجابايت، شريحة واحدة، شاشة 4.1 بوصة، سعر الجهاز(2039)ريال سعودي، بدلاً من(2199)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(160)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

أقوى عروض التخفيض و التنزيل على جوالات سامسونج Samsung الذكية من هايبر ماركت بنده

هاتف ذكي سامسونج أي 51، بشرِيحتين، شاشة 6.4 بوصة، رامات أربعة جيجابايت، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، الجيل الرابع، سعر الجهاز(999)ريال سعودي، بدلاً من(1209)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(210)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف ذكي سامسونج أي 31، بشرِيحتين، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، رامات أربعة جيجابايت، شاشة 6.4 بوصة، سعر الجهاز(899)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصم كبير على جوالات هواوي من هايبر ماركت بنده