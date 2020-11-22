نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق هايبر ماركت عبد الله العثيم تفجر مفاجآت الأسعار المخفضة والتنزيلات الرائعة على الأدوات المنزلية وأسعار تبدأ من 53 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت الموفرة من عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية، عروض هايبر ماركت عبد الله العثيم، هائلة وقيمة على مختلف أجهزة المطبخ، ومنها الخلاطات والعصّارات، والأفران الكهربائية، والمكواة الكهربائية، كل هذه العروض وأكثر تتواجد في جميع فروع أسواق عبد الله العثيم، داخل المملكة العربية السعودية. عروض التخفيض والخصم على الخلاطات والعصّارات من هايبر ماركت عبد الله العثيم خلاط كينوود، مع مطحنة، سعر الجهاز(95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خلاط نيكاي #1713 بي إن، مع مطحنة، سعر الجهاز(105)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

بلاك اند ديكر محضر طعام، سعر الجهاز(229.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خلاط كينود، مع عدد أثنين مطحنة، سعر الجهاز(125)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عصارة براون عصير 9، سعر الجهاز(149)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض هايبر ماركت عبد الله العثيم على الأفران الكهربائية

فرن برولاين، 220 فولت، سعر الجهاز(313.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

فرن امجوي باور كهربائي، سعة ٤٥ لتر، سعر الجهاز(225)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

فرن مايكروويف شارب، سعة 20 لتر، سعر الجهاز(289.35)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عرض التنزيل و تخفيضات وخصومات على ملحقات التلفزيونات الذكية من هايبر ماركت عبد الله العثيم مسرح منزلي سامسونج # اي 330 كي، سعر الجهاز(458.85)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

جهاز دي في دي سامسونج، ٣٦٠وات، سعر الجهاز(159.85)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض تخفيضات الوفر وخصومات على أجهزة المكواة الكهربائية من كينوود من هايبر ماركت عبد الله العثيم مكواة كينوود #192006، جاف، سعر الجهاز(53.67)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. X إقرأ أيضاً: عروض مكتبة جرير بالسعودية تتحدى الأسواق بتنزيلات رهيبة على الهواتف الذكية والأدوات الدراسية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض أسواق هايبر ماركت عبد الله العثيم تفجر مفاجآت الأسعار المخفضة والتنزيلات الرائعة على الأدوات المنزلية وأسعار تبدأ من 53 ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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