عروض جرير علي الأجهزة الإلكترونية في الجمعة البيضاء في السعودية

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كمبيوتر محمول، لاب توب من إنتاج شركة “أسوس روج زيڤروس”، مقاس الشاشة 17.3 بوصة، فقط بسعر 10899 ريال سعودي، يشمل قيمة الضريبة، ونسبة خصم تبلغ 34%. عروض جرير علي الجوالات الهاتف المحمولة هاتف سامسونج جالكسي زد فيليب، سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت، باللون الأسود الميرو، فئة الجيل الخامس، فقط بسعر 3799 ريال سعودي، ونسبة خصم تبلغ 31%، ما يوازي مبلغ 1676 ريال سعودي. جوال سامسونج، جالكسي نوت 20، سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت، متوفر باللون البرونزي، بنسبة خصم تبلغ 15%، فقط بسعر 3399 ريال سعودي، شامل قيمة الضريبة، ويصل مبلغ الخصم، إلى 600 ريال سعودي، بالإضافة إلى هدايا قيمة بقيمة 1250 ريال سعودي.

جوال سامسونج، جالكسي نوت 10، سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت، متوفر باللون فضي ارو، بنسبة خصم تبلغ 41%، فقط بسعر 2599 ريال سعودي، شامل قيمة الضريبة،ويصل مبلغ الخصم، إلى 1780 ريال سعودي.

جوال هواوي، بي 40 برو بلس، سعة الذاكرة الداخلية 512 جيجا بايت، متوفر باللون الأسود، فقط بسعر 4499 ريال سعودي، يشمل قيمة الضريبة بالإضافة إلى هدايا بقية 1399 ريال سعودي.

جوال هواوي، بي 40 برو بلس، سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت، متوفر باللون الأسود سيراميك، فقط بسعر 4499 ريال سعودي، شامل قيمة الضريبة.

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