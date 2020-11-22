نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات وعروض اكسترا الأسبوعية علي الهواتف الذكية خصومات رهيبة لا تصدق في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات وعروض اكسترا، تعد اكسترا من أكبر الشركات الرائدة في مجال العروض بالسعودية من حيث ما تقدمه من عروض وخصومات وتخفيضات على كل منتجاتها، مثل أدوات المطبخ، والأجهزة الكهربائية، والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والأغذية الطازجة أيضا. خصومات وعروض اكسترا ما تقدمه شركة اكسترا من عروض شهر نوفمبر برنسيس صانع الساندوتشات، 1200 واط بسعر 179 ريال سعودي. فيليبس خلاط يدوي، 800 واط إستيل / أسود بسعر 279 ريال سعودي. برنسيس صانع الوافل، 1200 واط بسعر 99 ريال سعودي. برنسيس، خلاط كهربائي، 430 واط، 4 سرعات، أبيض بسعر 89 ريال سعودي. كلاس برو براد ماء ساخن وبارد، اللون أسود بسعر 389 ريال سعودي. عروض اكسترا اليومية اهم عروض اكسترا برنسيس، مايكرويف، 23 لتر، أبيض بسعر 299 ريال سعودي. كلاس برو فرن كهربائي، 45 لتر، ستانلس ستيل، بسعر 249 ريال سعودي. فيليبس مفرمة اللحم، 1600 واط، رمادي / أبيض بسعر 363 ريال سعودي. فيليبس محضرة طعام، 850 واط، 1.5 لتر اللون ابيض بسعر 399 ريال سعودي. كابو برونا صانعة القهوة، 0.7 لتر، 1400 واط، أحمر بسعر 299 ريال سعودي. فيليبس قلاية هوائية، 1900 واط، 1.2 كيلو، أسود بسعر 629 ريال سعودي. عروض اكسترا للهواتف الذكية عروض اكسترا علي هاتف سامسونج إس 10 بلس الذكي، 128 جيجا أسود بسعر 2299 ريال سعودي. موتورولا ون مايكرو، 64 جيجا أزرق بسعر 499 ريال سعودي. فيفو إس 1 برو، 128 جيجا، أزرق بسعر 919 ريال سعودي. هواوي مايت 30 برو، 256 جيجا، فضي بسعر 2699 ريال سعودي. خصومات اكسترا الشهرية خصومات اكسترا على هاتف سامسونج جالكسي اس 20 بلس، 128 جيجا، 5 جي، أزرق بسعر 2999 ريال سعودي. سامسونج جالكسي إيه 51، 128 جيجا، أزرق بسعر 999 ريال سعودي. مايكروسوفت سيرفيس برو 7، كور آي 5، 12.3 بوصة، رام 8 جيجا، 128 جيجا، بلاتينوم بسعر 3399 ريال سعودي. آيسر سويفت 14 بوصة، معالج سيليرون، سعة تخزين 64 جيجا، رام 4 جيجا، فضي بسعر 1499 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الشهرية تخفيضات اكسترا علي الكاميرات كانون، إي أو أس، 2000 دي، كاميرا 24 ميجا بيكسل، أسود بسعر 1275 ريال سعودي. كانون كاميرا إكس 185 فضي، 20 ميجا بيكسل، زووم بصري، 8 تصوير بدقة عالية معالج ديجيك 4 بسعر مغرى 559 ريال سعودي. كاميرا كانون 250 دي مع 24 ميجا بيكسل عالية الدقة بسرعة غالق 1/4000 ديجيك 8 ايزو 100 الى بسعر 2849 ريال سعودي. X إقرأ أيضاً: عروض ساكو الأسبوعية لا تنتهى خصومات تصل لحد الجنون من 20 إلي 40%

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خصومات وعروض اكسترا الأسبوعية علي الهواتف الذكية خصومات رهيبة لا تصدق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.