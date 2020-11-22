عروض مكتبة جرير تخفيضات والتنزيلات تصل إلى 50 %

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير، جرير هي مكتبة في المملكة العربية السعودية وهي من أشهر وأكبر المكتبات في الشرق الأوسط بأكمله تقوم مكتبة جرير بعمل التخفيضات والعروض والتنزيلات على الإلكترونيات والجوالات والهواتف المحمولة وتصل التنزيلات إلى 50 %. عروض مكتبة جرير على الهواتف المحمولة سعر جوال هواوي بي 40 برو بلس بسعة 512 جيجابايت باللون الأبيض سيراميك فقط 4499 ريال سعودي. سعر جوال سامسونج جالكسي نوت 20 بسعة 156 جيجابايت باللون الرمادي فقط 3399 ريال سعودي. سعر جوال أبل أيفون 12 برو ماكس بسعة 512 جيجابايت فقط بسعر 6699 ريال سعودي. تخفيضات مكتبة جرير سعر جوال ابل ايفون ميني بسعة 128 جيجابايت باللون الأزرق فقط 3549 ريال سعودي. سعر جوال ابل ايفون ميني بسعة 128 جيجابايت باللون الأحمر فقط 3559 ريال سعودي. سعر جوال أبل أيفون 12 برو ماكس بسعة 512 جيجابايت باللون الفضي فقط بسعر 6699 ريال سعودي. سعر جوال أبل أيفون 12 برو ماكس بسعة 256 جيجابايت باللون الذهبي فقط 5699 ريال سعودي. خصومات مكتبة جرير على الأجهزة الإلكترونية سعر جي بي حقيبة ظهر باللون الأسود فقط 599 ريال سعودي. سعر جي بي حقيبة سفر باللون الأسود فقط 219 ريال سعودي. سعر رويال فالكون حقيبة باللون الأسود فقط 89 ريال سعودي. سعر نسكافيه دولتشي جوستو صانعة القهوة فقط 699 ريال سعودي. سعر روكو قلم قابل للمحو رأس حبر فقط 24 ريال سعودي. تخفيضات مكتبة جرير الأسبوعية عروض مكتبة جرير سعر روكو آلة التغليف الحراري 220 فولت فقط 139 ريال سعودي. سعر صانعة القهوة جُوستو فقط 449 ريال سعودي. سعر جي بي حقيبة مستندات لجهاز 15 بوصة باللون البني فقط 549 ريال سعودي. سعر آلة عد الورق فيِنلويد 3100 فقط 3449 ريال سعودي

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