نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وجبات البيك أشها واطعم الوجبات واضخم الخصومات 50% خصم علي الوجبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وجبات البيك السعودية، البيك من المطاعم الشهيرة والمنتشر فروعها في المملكة العربية السعودية، تقدم وجبات البيك الخاصة ويعشقها الكبار و الصغار ويوجد لها الكثير من سلاسل الفروع في أنحاء المملكة ويستمر نجاح البيك 45 عام حيث أن مطاعم البيك عملت على منافسة الماركات العالمية من الجودة والطعم المميز مع تقديم مأكولات اللذيذة والمختلفة. عروض وجبات البيك اهم عروض وجبات البيك وجبة فيليه دجاج تقدم ساخنة مع البطاطس فقط 10 ريال سعودي. وجبة البيك 8 قطع مع صوص الثومية وبطاطس فقط 25.50 ريال سعودي. دجاج مسحب الوجبة العائلية عدد 10 قطع تقدم مع البطاطس والسلطة والخبز فقط بسعر 14 ريال سعودي. وجبة برجر دجاج فيليه فقط بسعر 5 ريال سعودي. خصومات وجبات البيك وجبة دجاج البيك الأصلية تقدم مع الكولا و البطاطس الساخنة فقط بسعر 14 ريال سعودي. وجبة البيك عادية وحارة مع الخبز والسلطات فقط بسعر 11.5 ريال سعودي. دجاج البيك الوجبة الأصلية مع صوص الثوم والبطاطس فقط بسعر 14 ريال سعودي. دجاج مسحب وجبة البيك عدد 7 قطع تقدم مع البطاطس و الخبز ونوع من الصلصة فقط بسعر 10.50 ريال سعودي. عروض وجبات البيك على الوجبات والسندوتشات فيليه ساندويتش سمك من البيك يقدم مع البطاطس والكولا فقط بسعر 11 ريال سعودي. فيليه ساندويتش سمك من البيك فقط بسعر 6 ريال سعودي. جمبري وجبة البيك جامبو مكونة من 8 أو 10 قطع تقدم مع الخبز والبطاطس الساخنة فقط بسعر 29 ريال سعودي. فيليه سمك وجبة من البيك مكونة من 6 قطع تقدم مع الخبز والبطاطس الساخنة واختيار نوع من صلصة البيك فقط بسعر 16.50 ريال سعودي. وجبة البيك العائلية جامبو جمبري عدد 10 قطع مع الصلصة المميزة المفضلة من البيك فقط بسعر 40.50 ريال سعودي. خصومات وجبات البيك سعر وجبة البيك بيج الحراق تتكون من صدور دجاج مشوية مع سلطة الكرنب المميزة مع صلصة البيك الغير حارة والخيار المخلل فقط بسعر 11 ريال سعودي. وجبة البيك بيج تتكون من صدور دجاج و سلطة الكرنب المميزة مع صلصة البيك والخيار المخلل فقط بسعر 11.5 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض وجبات البيك أشها واطعم الوجبات واضخم الخصومات 50% خصم علي الوجبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.