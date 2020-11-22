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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الطازج الذ طعم واقل سعر في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض الطازج السعودية، سلسلة مطاعم الطازج الموجودة في المملكة العربية السعودية، حققت النجاح الكبير وبالفعل قامت بافتتاح الكثير من الفروع في الكثير من الدول ومنها: جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، قطر، المغرب، لبنان، والأردن وتوسعت الفروع حتى وصلت إلى القارة الأوروبية وقامت بفتح مطاعم الطازج في ولاية شيكاغو التابعة للولايات المتحدة الأمريكية ويتم تقديم الوجبات الحلال فقط.
عروض الطازج السعودية
- وجبة بروست الطازج عادي / حار ٣ قطع دجاج والخبز والثومية فقط بسعر 16 ريال سعودي.
- وجبة تكا الطازج دجاج تكا، الثومية، البطاطس، مشروب غازي فقط بسعر 24 ريال سعودي.
- وجبة برجر العربي برجر و خس وشرائح طماطم وبطاطس حجم كبير ومشروب غازي فقط بسعر 21 ريال سعودي.
منيو الطازج الشهري
- وجبة الرشاقة 1 تتكون من دجاجة مشوية مع سلطة خضراء صحية وخبز أسمر فقط بسعر 25 ريال سعودي.
- وجبة الرشاقة٢ قطع دجاج تكا مع خبز أسمر والسلطة الخضراء فقط بسعر 24 ريال سعودي.
- وجبة الرشاقة٣ قطع الكباب والشيش طاووق مع السلطة الصحية فقط بسعر 23 ريال سعودي.
عروض الطازج الأسبوعية
فروج الطازج من العلامات المميزة في المملكة العربية السعودية في وجبات الدجاج والشواء
- وجبة فروج الطازج دجاجة مشوية مع الأرز والطحينة والخبز فقط بسعر 25 ريال سعودي.
- وجبة بروستد عادي / حار 3 قطع دجاج والثومية والخبز والبطاطس فقط بسعر 20 ريال سعودي.
- وجبة ساتيه مشوية مع الأرز والثومية ومشروب غازي فقط بسعر 13 ريال سعودي.
- وجبة 10 قطع دجاج ناجتس مع الخبز والبطاطس و مشروب غازي فقط بسعر 25 ريال سعودي.
- 2 ساندويتش تكا رول فقط بسعر 22 ريال.
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