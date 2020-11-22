نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جرير عروض وتخفيضات 2020 بالسعودية وأقوى عروض مهرجان الألعاب بمناسبة الجمعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفوا على أقوى عروض جرير السعودية وعروض مهرجان الألعاب التي يقدمها خلال خصومات الجمعة البيضاء 2020 طوال شهر نوفمبر، واستمرارًا إلى اليوم السابع من شهر ديسمبر 2020، وتتضمن العروض تخفيضات كبيرة على الألعاب، البلاي ستيشن وملحقاته، أجهزة الاكس بوكس، شاشات الألعاب، وعروض أقوى وتوفير أكبر في مكتبة جرير السعودية.

جرير عروض وتخفيضات 2020 بالسعودية وأقوى عروض مهرجان الألعاب

لا تفوتوا عروض مهرجان الألعاب في جرير السعودية، فتصل الخصومات على اكسسوارات الألعاب حتى 50%، وخصومات تبدأ من 1000 ريال سعودي حتى 4000 ريال سعودي بالنسبة لشاشات الألعاب، والمزيد من الخصومات على الإلكترونيات تجدونها في مهرجان الألعاب.

عروض شاشات الألعاب في جرير

تمتعوا بأقوى التخفيضات على الشاشات في مكتبة جرير بالسعودية، وانتهزوا فرصة تخفيضات الجمعة البيضاء 2020.

شاشة ألعاب Samsung Odyssey G7، حجم 27 بوصة، بسعرٍ مغري فقط 2199 ريال سعودي بدلًا من 3179 ريال سعودي.

شاشة ألعاب Samsung Odyssey G7، حجم 32 بوصة، بسعر لا يقاوم فقط 2699 ريال سعودي بدلًا من 4599 ريال سعودي.

شاشة ألعاب Samsung Odyssey G9، حجم 49 بوصة، بسعر 5199 ريال سعودي بدلًا من 9199 ريال سعودي.

عروض على الاكس بوكس XBOX

XBOX Series X، سعة 1 تيرابايت، وكل ذلك فقط بسعر 2299 ريال سعودي.

XBOX Series S Digital Edition، سعة 500 جيجا، بسعرِ رائع فقط 1349 ريال سعودي.

XBOX One S، سعة 1 تيرابايت، فقط بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي، بالإضافة إلى هدية بقيمة 165 ريال سعودي.

وحدة تحكم لاسلكية من مايكروسوفت مناسبة لأجهزة XBOX Series X، XBOX One، فقط بسعر 259 ريال سعودي.

عروض ملحقات واكسسوارات بلاي ستيشن 5

تتضمن عروض جرير السعودية جميع ملحقات بلاي ستيشن 5 بأسعار مغرية، والنقاط القادمة تتناول عروض تلك الملحقات والاكسسوارات بالتفصيل.

وحدة شحن Dual Sense لبلاي ستيشن 5، فقط بسعر 149 ريال سعودي.

جهاز التحكم في الوسائط الخاص ببلاي ستيشن 5 بسعر لا يقاوم فقط 149 ريال سعودي.

كاميرا عالية الجودة لبلاي ستيشن 5، يُمكنكم الحصول عليها فقط بسعر 299 ريال سعودي.

وحدة التحكم اللاسلكية Dual Sense لبلاي ستيشن 5، فقط بسعر 349 ريال سعودي.

سماعة الرأس اللاسلكية 3D pulse، بسعر 499 ريال سعودي.

تناولنا مجموعة من أفضل عروض جرير حتى 7 ديسمبر 2020، وتابعونا لمعرفة كافة عروض وتخفيضات 2020 طوال فترة خصومات الجمعة البيضاء.