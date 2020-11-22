نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جرير احدث العاب 2020 في السعودية أقوى العروض حتى 7 ديسمبر 2020 عروض الجمعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة جرير احدث العاب 2020 في السعودية، لمحبي الألعاب وأحدث إصدارات العاب 2020 المذهلة في مهرجان الألعاب Gaming Festival، تقدم مكتبة جرير Jarir Bookstore أقوى عروض الألعاب وأوفر باقات الألعاب المختلفة، تمتع مع عائلتك بقضاء وقت مسلي خلال اليوم، واحظى بمجموعة من أحدث وأقوى العاب الإثارة والتشويق بمختلف إصداراتها باسعار لا مثيل لها، إليكم مجموعة مختارة من أحدث إصدارات العاب XBOX المميزة والعاب PS4 المشوقة، وأحدث تقنيات ألعاب الفيديو، يمكنكم تصفح صور عروض جرير السعودية 2020 فيما يلي

جرير احدث العاب 2020 في السعودية أقوى العروض

يبدأ مهرجان الألعاب Gaming Festival التابع لمكتبة جرير بالمملكة السعودية منذ يوم 19 نوفمبر 2020، ويستمر حتى يوم 7 ديسمبر 2020 وحتى نفاذ الكمية، وتشتمل عروض جرير على وحدات التحكم اللاسلكية الخاصة بأجهزة XBOX المذهلة، ولوحات المفاتيح، شاشات الألعاب، المقاعد المتحركة والمريحة، سماعات Headphone البلوتوث بمختلف أنواعها وتعدد إمكانياتها التقنية، وغيرها من الإلكترونيات المذهلة لتعيش المغامرة خلال وقت اللعب، تعرف على أقوى عروض جرير احدث العاب 2020 في المملكة السعودية.

عروض جرير احدث العاب XBOX

عرض جهاز اكس بوكس سيريوس اكس XBOX Series X، النسخة الـ ديجيتال 1 تيرابايت بسعر 2299 ريال سعودي.

عرض جهاز اكس بوكس سيريوس اس XBOX Series S، النسخة الـ ديجيتال 500 جيجابايت بسعر 1349 ريال سعودي.

وحدة تحكم بلوتوث من مايكروسوفت لأجهزة Xbox X و Xbox one متوفرة باللون الأزرق والأسود والأبيض بسعر 259 ريال سعودي.

عرض جهاز Xbox One S، الإصدار 1 تيرابايت بسعر 999 ريال سعودي + هدية بقيمة 165 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير مهرجان الألعاب 2020

عرض جرير باقة العاب Xbox Gold تمتع باللعب مع أحدث إصدارات العاب الاكس بوكس بالإشتراك الذهبي لمدة 3 أشهر بقيمة 126 ريال سعودي.

عرض جرير باقة العاب Xbox Game Pass Ultimate، وتمتع باللعب لمدة شهر بقيمة 61 ريال سعودي، أو لمدة 3 أشهر بقيمة 181 ريال سعودي.

عرض جرير باقة اللعب المذهلة، أكثر من 100 لعبة وأحدث الإصدارات، تعمل على أجهزة PC، تمتع باللعب لمدة 3 أشهر بقيمة 129 ريال سعودي.

جرير احدث العاب 2020 في السعودية

خصم 30% – 70% على إصدارات العاب بلايستيشن PS4 وتشتمل على Football PES2020، Rocket Arena، Fiva 20، وغيرها من مجوعة ألعاب مميزة.

خصم 20% على إصدارات ألعاب Xbox One وتشتمل على Halo S، Halo Wars 2، Gears of War Ultimate edition، Froza 7 Motorsport، Froza Horizon 4، Sea of Thievs.

خصم 40% على إصدارات ألعاب بلايستيشن PS4، وتشتمل على مجموعة من الألعاب أفضلها Borderlands 3، The Outer World.

خصم 20% على مجموعة ألعاب PS4 المميزة وأفضلها على الإطلاق، وتشتمل الألعاب على لعبة Fiva 21، Marvel Avengers، Sonic، ومججموعة متنوعة من الألعاب الأكثر شعبية في العالم.

عروض موقع جرير لابتوب للألعاب 2020

عرض جرير لابتوب للألعاب HP PavilionK، قرص صلب 512، 8 جيجابايت رام، intel Core i5-9500H Processor 2.4 GHz، كارت شاشة 4 جيجابايت NVIDIA GeForce GTX 1650 بسعر 3049 ريال سعودي.

عرض جرير كمبيوتر العاب HP OMEN، قرص صلب 512 جيجابايت، رام 8 جيجابايت، كارت شاشة NVIDIA GeForce RTX 2080 Super، Windows 10، معالج intel Core i7-10700K 3.8 GHzK بسعر 9899 ريال سعودي.

عرض جرير كمبيوتر للألعاب MSI GS66 Stealth 10SE، قرص صلب 1 تيرابايت SSD، رام 16 جيجابايت، كارت شاشة 6 جيجابايت NVIDEA GeForce RTX 2060، معالج Intel Core i7-10750 H Processor بسعر 7899 ريال سعودي.

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