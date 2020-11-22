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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 50% على الجوال والشاشات الذكية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات هايبر بنده على أجهَزة الهواتف الذكية من هونور، حصرياً فقط بجميع فروع هايبر ماركت بنده، وتشمل مجموعة ضخمة من الموديلات والإصدارات الحديثة والمميز، وبأسعار أكثر تميزاً، كل هذه العروض متوافر حالياً داخل أسواق بنده في المملكة العربية السعودية أقوي عروض السعودية.
عروض بنده الأسبوعية
تخفيضات على أجهزة الهاتف من هونور 9 في هايبر ماركت بندهك
- عروض بنده الأسبوعية هاتف ذكي هونور 9 اكس لايت، بشرِيحتين، حجم الشاشة 6.5 بوصة، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، سعة الرامات أربعة جيجابايت، معالج كواد كور، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجابيكسل، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل+ أَثنين ميجابيكسل، ذاكرة تخزين داخلية ميكرو اس دي أكس سي، يتوفر باللونين الأسود والسماوي، سعر الجهاز(719)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات بنده هاتف ذكي هونور 9 أكس، بشرِيحتين، الجيل الرابع، حجم الشاشة 6.59 بوصة، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، معالج كواد كور، سعة الرامات ستة جيجابايت، دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل+ثمانية ميجابيكسل+أَثنين ميجابيكسل، ذاكرة تخزين داخلية ميكرو اس دي أكس سي، يتوفر بألوان الأسود والأزرق والأخضر، سعر الجهاز(849)ريال سعودي، بدلاً من(985)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(136)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
عروض بنده الجمعة البيضاء
تخفيضات على أجهزة الهاتف من هونور 10 في هايبر ماركت بنده
- خصومات بنده اليوم على هاتف ذكي هونور 10 أي برو، بشرِيحتين، الجيل الرابع، حجم الشاشة 6.21 بوصة، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، معالج أوكتا كور، رامات سعة ستة جيجابايت، دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجابيكسل، دقة الكاميرا الخلفية 24 ميجابيكسل+ثمانية ميجابيكسل+أَثنين ميجابيكسل، ذاكرة تخزين داخلية مَيكرو اس دي، متوافر باللونين الأزرق والأحمر، سعر الجهاز(799)ريال سعودي، بدلاً من(985)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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